Filtran supuestas fotos recientes de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, los hijos del Chapo Guzmán Han surgido supuestas nuevas fotografías sobre los hijos de “El Chapo” Guzmán, líderes de “Los Chapitos” (DEA)

Han salido a la luz supuestas fotografías recientes de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y actuales líderes de la facción del Cártel de Sinaloa, “Los Chapitos”.

Fue el usuario de la red social X, @crux1469, quien compartió en su perfil dos supuestas fotografías recientes de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán, líderes de “Los Chapitos” y por quienes Estados Unidos ofrece millones de dólares por información que lleve a su captura.

¿Cuáles son las fotografías de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán, hijos de “El Chapo” Guzmán?

Aunque se desconoce el contexto de las fotografías, en las imágenes se observa a dos hombres, quienes supuestamente serían Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán, celebrando lo que parece ser un cumpleaños, pues en el centro hay un pastel con el letrero de “Feliz Cumpleaños”.

En una de las imágenes de los supuestos hermanos Guzmán Salazar, aparece un hombre cargando a un menor, junto con otros menores a su lado, los cuales aparecen con el rostro cubierto. Mientras que en la segunda, solo aparece otro sujeto cargando a un menor.

¿Son auténticas las imágenes de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán?

A pesar de que el usuario @crux1469 afirma que los sujetos que aparecen en las fotografías difundidas son Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán, hijos de “El Chapo”, ambas imágenes son de baja calidad, por lo que los rasgos faciales de ambos aparecen borrosos, lo que dificulta su reconocimiento.

Del mismo modo, ninguna autoridad ha confirmado la veracidad de las imágenes, por lo que se desconoce si los sujetos que aparecen en las fotografías son Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán.

Los más buscados: ¿De cuánto es la recompensa de la DEA por los ‘Chapitos’?

Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán se encuentran en la lista de los fugitivos más buscados por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés); por cada uno, el Gobierno de los Estados Unidos ofrece 10 millones de dólares por información que lleve a su captura.

Ambos hermanos, líderes de “Los Chapitos”, son acusados de cometer crímenes contra Estados Unidos. El 6 de abril de 2023, se emitió una orden federal de arresto contra Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar en el Distrito Norte de Illinois por conspiración para distribuir una sustancia controlada, gestión de una empresa criminal continua y blanqueo de capitales.