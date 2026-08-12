Senasica libera casi 15 millones de moscas estériles como parte de su estrategia contra el gusano barrenador en Chihuahua

Senasica libera casi 15 millones de moscas estériles

A través de un comunicado, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) informó que como parte de la estrategia conjunta para controlar y avanzar hacia la erradicación del gusano barrenador del ganado (GBG) en Chihuahua, ha liberado del 27 de julio al 11 de agosto, 14 millones 970 mil moscas estériles en siete municipios y ha reforzado la capacitación de productores y productoras, la atención de casos en campo y la movilización segura de animales.

El pasado 13 de julio, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) confirmó el primer caso de GBG en Hidalgo del Parral, por lo tanto, en el estado se pusieron en marcha acciones de campo, vigilancia epidemiológica, control y seguimiento y dispersión de moscas estériles.

El equipo técnico de liberación de moscas estériles, ha instalado 54 cámaras de dispersión terrestre en sitios estratégicos de los municipios de Coronado, Rosales, Valle de Allende, Cuauhtémoc, Aldama, Chínipas y Bachíniva.

De manera paralela, la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) de Chihuahua y las uniones ganaderas locales desplegaron un equipo de entre 10 a 15 personas en cada municipio afectado, con el objetivo de apoyar a la autoridad sanitaria federal para atender casos y visitar predios aledaños para detectar oportunamente la presencia de la plaga.

El documento además narra que la Senasica ha impartido 18 pláticas informativas, en materia de promoción de la notificación, de prevención y curación de heridas, con un total de 575 participantes.

Además ha visitado un total de 93 puntos de contacto, como clínicas veterinarias y asociaciones ganaderas para promover la notificación oportuna de gusaneras en animales.

Con el objetivo de reforzar la atención de casos sospechosos de GBG en campo, actualmente se encuentran desplegados 10 médicos veterinarios en el estado de Chihuahua.

Con el objetivo de regularizar la movilización entre zonas afectadas a libres, la Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria del Senasica trabaja con el gobierno estatal en un protocolo para reforzar la verificación de cargamentos de animales vivos.

Esta medida forma parte de la estrategia integral para contener la propagación del GBG sin afectar la actividad pecuaria y privilegia en todo momento la sanidad animal y la protección del patrimonio de las y los productores.