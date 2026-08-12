EU perseguirá al CJNG “donde quiera que operen”, advierte Ronald Johnson

El gobierno de EU asegura que no habrá escondites para el CJNG El gobierno de EU asegura que no habrá escondites para el CJNG (Archivo)

CJNG — El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, advirtió este miércoles que el alcance internacional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) también representa la vulnerabilidad para la organización criminal y advirtió que “dondequiera que operen, los perseguiremos”.

La declaración del diplomático estadounidense se registra después de que el Departamento de Justicia anunciara una acusación formal contra cuatro mexicanos detenidos en República Checa por narcoterrorismo, tráfico de drogas y armas.

El alcance internacional del CJNG también es su vulnerabilidad. Estos cargos envían un mensaje claro al CJNG y a otras organizaciones narcoterroristas: dondequiera que operen, los perseguiremos. Junto con nuestros socios en México y nuestra red de aliados alrededor del mundo, los… https://t.co/eGRPZ6JFJM — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 12, 2026

“Estos cargos envían un mensaje claro al CJNG y a otras organizaciones narcoterroristas: dondequiera que operen, los perseguiremos”, sentenció el embajador estadounidense en redes sociales.

El diplomático estadounidense reiteró que “junto con socios en México y la red de aliados alrededor del mundo”, encontrarán a los miembros de grupos criminales “y haremos que rindan cuentas. No tienen dónde esconderse. La justicia prevalecerá”.

Ronald Johnson aseguró que la administración de Donald Trump seguirá trabajando con México y otros países aliados para localizar y llevar ante la justicia a integrantes del grupo criminal dondequiera que operen.

En días pasados, Washington anunció recompensas superiores a los 102 millones de dólares por información que permita capturar a varios líderes del CJNG, entre ellos su nuevo líder, Juan Carlos Valencia González, alias “El 03” o “El Pelón”.

Las autoridades estadounidenses aumentaron la recompensa por “El Pelón” de 15 millones de dólares a 25 millones de dólares, una de las cifras más altas jamás ofrecidas por un narcotraficante.

La Crónica de Hoy 2026