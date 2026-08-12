Asestan otro golpe a huachicoleros; aseguran 62 mil litros en NL

Autoridades federales aseguran un predio en Pesquería, Nuevo León, que servía para almacenat huachicol Autoridades federales aseguran un predio en Pesquería, Nuevo León, que servía para almacenat huachicol (Especial)

Golpe al huachicol — Derivado de una denuncia por presunto almacenamiento ilícito de hidrocarburos en un predio localizado sobre la carretera a Dulces Nombres, en el municipio de Pesquería, Nuevo León, un operativo desplegado por elementos de seguridad federal y estatal permitió el aseguramiento de 62 mil litros de hidrocarburo, reportó la Fiscalía General de la República (FGR).

La dependencia reportó que como resultado de cateos realizados al predio en cuestión, además de los 62 mil litros de combustible, fueron asegurados 10 tanques tipo frac tank utilizados para almacenar el hidrocarburo a gran escala.

Asimismo, fueron decomisados nueve tractocamiones, nueve autotanques tipo pipa y una pipa adicional.

La FGR indicó que las investigaciones buscan establecer quiénes participaron en los hechos y determinar las responsabilidades conforme a las disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Nueve autotanques tipo pipa, dos camionetas y 10 tanques tipo frac tank, entgre lo asegurado Nueve autotanques tipo pipa, dos camionetas y 10 tanques tipo frac tank, entgre lo asegurado (Especial)

En el mismo tenor, la FGR detalla que el listado de bienes asegurados incluye dos camionetas tipo Pick up y nueve cajas secas que se encontraban vacías al momento de la intervención.

Asimismo, la dependencia refiere que algunos de los vehículos localizados en el inmueble presentaban daños provocados por un incendio y se encontraban calcinados.

En el operativo participaron elementos de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en Nuevo León, en coordinación con elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos, quienes brindaron apoyo perimetral en la zona.

Hasta el momento la autoridad federal no ha reportado de detenidos. Lo asegurado quedó a disposición del Ministerio Público Federal.

La Crónica de Hoy 2026