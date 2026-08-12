Topos Azteca llegan a Cali en espera de ser autorizados para auxiliar a la población colombiana

Rescatistas mexicanos en acción Rescatistas mexicanos en acción (La Crónica de Hoy)

Tras el sismo que sacudió el suroccidente de Colombia el lunes pasado, de magnitud 7,4, los Topos Azteca, brigada internacional de búsqueda y rescate, anunciaron su arribo a la ciudad de Cali. El equipo de socorristas llegó a Colombia directamente desde Venezuela, luego de pasar 41 días en ese país coadyuvando en las tareas de localización de sobrevivientes y remoción de escombros, como fruto del doblete sísmico que pegó a la Guaira y otras ciudades en junio pasado.

El grupo de topos mexicanos, liderados por Héctor Méndez, fueron recibidos en el aeropuerto de Cali por alcalde Alejandro Eder. “Nosotros estuvimos 41 días en Venezuela y decidimos venir acá y no irnos a México en cuanto vimos lo que pasaba. Dejamos las actividades en Venezuela, que era ya la recuperación de víctimas fatales, para sumarnos a este gran esfuerzo de venir a rescatar a nuestros hermanos”, explicó el líder rescatista.

Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, es una de las ciudades más afectadas por el terremoto en Colombia, autoridades locales contabilizan algo más de un centenar de fallecidos y decenas de edificios residenciales y comerciales afectados, con daños o destruidos por completo.

Mientras la brigada espera el visto bueno de las autoridades colombianas para coordinarse con los socorristas locales y participar en el auxilio a la población, Méndez pidió que se haga un esfuerzo por sobrepasar el estadio de víctimas que sigue a una emergencia como la sufrida y por comenzar a trabajar en beneficio de quienes se hallan heridos y atrapados; “Sabemos que vamos a hacer el máximo esfuerzo y que vamos a lograr que estas familias exitosa y felizmente tengan a sus seres queridos rescatados”, amplió el socorrista.

Con todo y la presencia de los topos en Colombia, el director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD), David Tamayo, adujo que sólo se recibirán equipos de rescatistas provenientes de los países que cumplen todos los requisitos internacionales para la búsqueda y rescate de personas afectadas por el terremoto; de acuerdo con el gobierno colombiano, se trata de los equipos de Israel, Estados Unidos, Ecuador, el Salvador y Chile.

Al momento, Colombia suma al menos 239 víctimas fatales y 3 mil 755 heridos, también se contabilizan 287 personas desaparecidas y se estima un número de 24 mil 324 familias afectadas; 403 municipios, ubicados en 14 de los 32 departamentos, han sufrido los efectos del terremoto y los mayores estragos se concentran en el centro y suroeste del país.