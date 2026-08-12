Congreso pide a Profeco intervenir ante aumento de casos de cemento “Huachicol”

Aumento de casos de cemento “Huachicol”

El incremento de cemento adulterado o de procedencia irregular, popularmente conocido como cemento huachicol, ha activado las alarmas en el Congreso de la Unión, donde la Tercera Comisión de la Permanente aprobó un exhorto urgente a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) para investigar y frenar la comercialización de este insumo que pone en riesgo al sector inmobiliario.

El cemento huachicol de Tijuana dejó de ser un problema del ámbito local para convertirse en un asunto prioritario de seguridad y economía para el Gobierno Federal.

Los legisladores demandaron a PROFECO intensificar las acciones de verificación y vigilancia en la venta de productos cementeros. Además deberá reforzar las labores de orientación, información y emisión de alertas públicas para evitar la circulación de este material.

El objetivo de esta medida es garantizar el cumplimiento de las normas oficiales y proteger los derechos, la seguridad y la economía de los consumidores.

Para los habitantes de Tijuana y el resto de Baja California, la intervención de la Comisión Permanente responde a una amenaza tangible que impacta de forma directa en el patrimonio familiar.

Cualquier construcción realizada con cemento rebajado implica un riesgo severo en una ciudad caracterizada por sus laderas inestables, cañadas y actividad sísmica. La falta de resistencia en este tipo de materiales reduce la vida útil de las obras y expone a las familias a colapsos estructurales en terrenos complejos.

Las familias se ven atraídas por precios debajo de la media del mercado, sin embargo, terminan perdiendo el patrimonio de su vida en edificaciones propensas a grietas.

A través del punto de acuerdo aprobado en el Congreso, las autoridades federales buscan cerrar el paso a los distribuidores irregulares y constructores que utilizan este producto huachicol para erradicar factores que pongan en riesgo el desarrollo urbano de la frontera.

Ante la gravedad del problema, la Cámara Nacional del Cemento (CANACEM) ha hecho un llamado urgente a la población para adquirir únicamente materiales de calidad probada y provenientes de distribuidores autorizados.

Enfatizó que la única forma de blindar las construcciones frente al cemento huachicol es verificar los sellos de garantía del fabricante, las normas oficiales mexicanas de cumplimiento y desconfiar de ofertas fuera del mercado regular.