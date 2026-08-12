Gilda Lozoya obtiene suspensión definitiva contra proceso por caso Agronitrogenados

Gilda N La hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, fue detenida en operativo conjunto de la FGR con la SSPC y la SEMAR.

Un juez federal concedió una suspensión definitiva a Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, dentro del amparo que promovió contra su vinculación a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionadas con el caso Agronitrogenados.El recurso, presentado el 29 de julio ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, a cargo de Rubén Darío Noguera Gregoire, combate la resolución mediante la cual fue vinculada a proceso dentro de la causa penal 211/2019.

Tras resolver en favor de Lozoya, el juzgador únicamente dio a conocer que otorgó la medida cautelar, pero no hizo públicos los efectos específicos de la suspensión definitiva, por lo que hasta ahora no se ha informado que la vinculación a proceso haya quedado sin efecto. Sobre este resolución, la Fiscalía General de la República (FGR) todavía puede impugnar la determinación para que un tribunal colegiado revise el fallo y decida si lo confirma, modifica o revoca.

Gilda Lozoya fue vinculada a proceso en julio después de que una jueza considerara que existían elementos para continuar investigándola por su presunta participación en operaciones financieras relacionadas con recursos atribuidos al caso Agronitrogenados.

La Fiscalía federal sostiene que parte del dinero estaría relacionado con los 3.4 millones de dólares que Emilio Lozoya presuntamente recibió de Alonso Ancira, entonces principal accionista de Altos Hornos de México, en el contexto de la adquisición de la planta Agronitrogenados por Pemex.

Es importante recalcar que Gilda Lozoya enfrenta el procedimiento en libertad con medidas cautelares, luego de que la autoridad judicial considerara que la Fiscalía no acreditó elementos suficientes para imponerle prisión preventiva.