HR Ratings y Moody’s Local México ratifican calificaciones de Finsus

Moody’s La agencia Moody’s ha mantenido la calificación de deuda soberana de México en Baa2, pero ha cambiado la perspectiva de estable a negativa (Andrew Gombert/EFE)

HR Raitings y Moody’s Local México, dos de las principales agencias calificadoras, ratificaron este miércoles las calificaciones de Finsus, esto “en reconocimiento a la fortaleza financiera y la maduración del modelo de negocio de la institución”.

HR ratificó la calificación de largo plazo en HR BBB y la de corto plazo en HR3, ambas con Perspectiva Estable. La agencia destacó la estabilidad en el índice de capitalización de Finsus, que se mantiene por encima de los mínimos regulatorios, así como el retorno a niveles de rentabilidad positivos resultado del crecimiento sostenido de su portafolio de crédito y de una adecuada contención de la cartera vencida. Asimismo, reconoció el fortalecimiento de la captación tradicional como principal fuente de fondeo de la institución.

Por su parte, Moody’s afirmó la calificación de emisor en moneda local de largo plazo en BBB+.mx, con Perspectiva Estable. La calificadora precisó la buena calidad de los activos de Finsus, reflejada en un índice de morosidad por debajo del promedio del sistema bancario, así como niveles adecuados de capitalización y cobertura. La agencia también señaló que la institución ha alcanzado su punto de equilibrio y reporta utilidades de forma consistente. La ratificación cobra relevancia adicional por el momento que atraviesa el sector.

A partir del 6 de agosto de 2026, Finsus encabeza el sector como la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) más grande de México por activo total, saldo de captación y cartera total de crédito*. En este contexto, contar con la validación independiente de dos agencias calificadoras ofrece a ahorradores y acreditados un referente objetivo de la solidez de la institución.

Finsus fue, además, la institución con el mayor resultado neto del sector, manteniendo al mismo tiempo un Indice de Morosidad (IMOR) de 2.39%, frente al 11.57% del promedio de las Sofipos: una cartera casi cinco veces más sana que la de la industria.

Al respecto, Carlos Marmolejo, CEO de Finsus, destacó que “estas ratificaciones confirman que el modelo funciona: crecemos con la confianza de nuestros ahorradores y la convertimos en crédito que impulsa a las personas y a las pymes de México, con una de las carteras más sanas del sistema financiero. Y esa solidez es la que nos permite llegar a donde otros no llegan: hoy estamos en todos los estados del país y en el 87% de los municipios con menos de 15 mil habitantes”.