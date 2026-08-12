Empujones y manotazos entre priistas y morenistas; “voceros del narco”, “porros de Alito”... así cruzaron insultos

Empellones en la Permanente Legisladores del PRI y de Morena tuvieron encontronazo en el Congreso este miércoles 12 de agosto. (Alejandro Páez)

La confrontación de los últimos días entre PRI y Morena, que incluye la prohibición para mencionar el término “narco partido”, denuncias en Estados Unidos y amagos de desafuero contra Alejandro Moreno, explotó este miércoles luego de que los diputados Arturo Ávila (Morena) y Carlos Gutiérrez Mancilla (PRI) pasaran de los reclamos a los empellones e insultos en un enfrentamiento que estuvo a punto de llegar a los golpes.

El intercambio de insultos entre PRI y Morena

“Eres el vocero del narco, cabrón”, lanzó el priista al vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, luego de que el morenista detallara las presuntas propiedades del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, en Campeche, que —aseguró— adquirió “a precios de ganga”, además de advertir sobre un posible desafuero contra el dirigente tricolor.

“Porro de Alito”, respondió el morenista, al acusar al priista de actuar como un instrumento de Alejandro Moreno.

En el Patio del Federalismo del Senado, ambos legisladores intercambiaron insultos, lo que escaló el enfrentamiento verbal hasta amenazar con convertirse en una pelea física, sobre todo cuando Gutiérrez Mancilla tomó del cuello a Ávila.

“Tú eres un porro de mierda, pinche narco, niñero”, fustigó el priista mientras exigía al morenista que se lo dijera de frente.

“Dímelo de frente”, insistió Gutiérrez Mancilla, mientras ambos se acercaban y se empujaban.

“Quítate, cabrón”, reclamó el legislador del PRI.

“No me toques, corrupto... yo no soy Noroña, eres un porro”, respondió Ávila.

“Te faltan huevos”, reviró el priista.

—“Tengo bastantes”, contestó Ávila.

—“No tienes nada”, replicó Gutiérrez Mancilla.

👆 🇲🇽 Entre reporteros y personal de San Lázaro, los diputados Calos Mancilla del PRI y Arturo Ávila de Morena protagonizaron un momento en el patio de la Cámara de Diputados durante la Comisión Permanente.



Los hechos ocurrieron horas después de que el morenista Arturo Ávila… pic.twitter.com/AtJ32qSsvR — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) August 12, 2026

Acusaciones políticas y referencias a Sheinbaum y Alito Moreno

Entre cámaras y micrófonos, la escena adquirió un tono abiertamente político. Ávila acusó al priista de provocar el enfrentamiento para atraer la atención de los medios.

“Tu show, tu espectáculo para robarse la cámara, miren todo lo que hace el PRI. No tiene agenda política”, acusó.

—“A ti nadie te pela, eres el cero votos”, respondió el priista.

El intercambio derivó después hacia los liderazgos políticos. Ávila insistió en que Gutiérrez Mancilla había sido enviado por su “patrón”.

“Te mandó tu patrón”, le dijo en repetidas ocasiones.

El priista rechazó la acusación:

“A mí no me manda nadie, cabrón. A mí me manda el pueblo”.

—“A ti te manda tu patrona”, respondió.

—“La presidenta Claudia Sheinbaum”, reconoció el morenista.

Las acusaciones escalaron hasta hablar de amenazas

Lo que comenzó como un intercambio verbal terminó con ambos legisladores frente a frente, reclamándose mutuamente supuestos vínculos con el crimen organizado, obediencia a sus respectivos liderazgos y falta de carácter político.

La confrontación volvió a subir de intensidad con nuevos insultos y acusaciones. Gutiérrez Mancilla llamó a Ávila “narco” y “niñero”, mientras el morenista mantuvo la acusación de que el priista actuaba por instrucciones de Alejandro Moreno.

El momento más delicado llegó cuando Gutiérrez Mancilla aseguró que estaba siendo amenazado.

“Me estás amenazando, cabrón. Me estás amenazando”, repitió, mientras señalaba que todo estaba siendo grabado.

“Que quede aquí grabado”, insistió.

El priista elevó entonces la acusación:

“Este pinche asesino me está amenazando. Quiere censurar a la oposición. Pero no lo van a lograr, cabrón”.

Y lanzó un último desafío:

“Con el PRI se topan”.

El enfrentamiento terminó con un último cruce de acusaciones

Cuando parecía que la confrontación podía terminar, ambos volvieron a encararse verbalmente. Gutiérrez Mancilla pidió a Ávila que no huyera y reiteró que estaba dispuesto a enfrentarlo.

Ávila cerró el intercambio con otra acusación dirigida al priista:

“Hijo de un delincuente, te mandó Alito Moreno”.