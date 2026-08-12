Inicia levantamiento de la ENSANUT Continua 2026 para conocer la salud de la población

La Secretaría de Salud inició el levantamiento de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2026 (ENSANUT Continua 2026), con el objetivo de obtener información actualizada sobre las condiciones de salud, alimentación y nutrición de la población mexicana.

Esta encuesta permitirá conocer diferentes aspectos relacionados con la salud de las personas y servirá como una herramienta para identificar necesidades y orientar las acciones de las autoridades en materia de prevención y atención médica.

La ENSANUT es un ejercicio que se realiza para conocer el estado de salud y nutrición de la población en México. A través de la información que se obtiene, las instituciones pueden contar con datos que ayuden a diseñar políticas públicas y programas enfocados en los principales problemas de salud.

El levantamiento de 2026 busca dar continuidad a este trabajo y generar información que permita observar los cambios que se han presentado en la población mexicana en los últimos años.

Entre los temas que aborda este tipo de encuesta se encuentran la alimentación, el estado nutricional, enfermedades, acceso y utilización de servicios de salud, así como diferentes factores relacionados con el bienestar de las personas.

La información también es importante para conocer las condiciones de grupos de población de diferentes edades. Esto permite identificar problemas específicos en niñas y niños, adolescentes, personas adultas y adultos mayores.

Los resultados de ediciones anteriores han mostrado algunos de los principales retos que enfrenta México en materia de salud y nutrición. Por ejemplo, la ENSANUT Continua 2023 registró que el sobreso y la obesidad continúan siendo problemas importantes entre distintos grupos de edad.

En la población escolar de 5 a 11 años, los datos de la encuesta reportaron una prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad de 34.2 por ciento. En adolescentes de 12 a 19 años, el porcentaje fue de 38.1 por ciento.

En el caso de las personas adultas, los resultados de la ENSANUT también han sido utilizados para establecer indicadores nacionales relacionados con enfermedades y condiciones como la obesidad. El Programa Sectorial de Salud 2025-2030 señala que, de acuerdo con la ENSANUT 2023, 38.9 por ciento de los adultos de 20 años y más presentaban obesidad.

Por esta razón, la información que se recopile durante el nuevo levantamiento puede ayudar a conocer si estas condiciones han cambiado y cuáles son los principales desafíos que actualmente enfrenta la población.

La encuesta también permitirá contar con información para fortalecer las acciones de prevención, principalmente aquellas relacionadas con alimentación saludable, actividad física y detección oportuna de enfermedades.

Uno de los objetivos de contar con información actualizada es que las decisiones en materia de salud pública puedan basarse en datos y no solamente en estimaciones. De esta manera, las autoridades pueden identificar las zonas y grupos de población que requieren mayor atención.

Los datos obtenidos también pueden ser utilizados por investigadores, especialistas e instituciones académicas para estudiar la situación de salud del país y proponer nuevas estrategias.

La Secretaría de Salud ha señalado que la participación de la población es importante para que la encuesta pueda generar información representativa de las condiciones que viven las familias mexicanas.

El levantamiento de la ENSANUT Continua 2026 representa así una nueva etapa para conocer la situación de salud y nutrición del país. Sus resultados podrán contribuir a identificar problemas, medir avances y definir acciones para atender las necesidades de la población.