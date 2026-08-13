Ebrard asegura que México busca influir en decisiones comerciales de EU para evitar nuevos aranceles

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, indicó este jueves que sus frecuentes viajes a Washington buscan influir en las decisiones comerciales de Estados Unidos, evitar nuevos aranceels y lograr un trato más favorable para México, en especial en los sectores automotriz y siderúrgico.

Ebrard explicó que su visita más reciente al país vecino forma parte de contactos semanales para defender los intereses mexicanos ante la Administración de Donald Trump, en momentos en que ambas naciones avanzan en la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Mi obligación es estar cerca del lugar donde se toman las decisiones para poder influir o al menos promover nuestros puntos de vista”, destacó el funcionario durante una atención a medios tras el lanzamiento de InnovaFest en Querétaro.

Uno de los principales planteamientos, aseguró, es reducir los aranceles aplicados a los automóviles fabricados en México, que enfrentan una tasa de 25%, frente al 15% que, según Ebrard, paga un vehículo producido en Japón, Corea del Sur, Alemania o Marruecos.

El titular de Economía precisó que el país presentó un estudio para justificar un “descuento” arancelario con el argumento de que los vehículos producidos en el país incorporan más partes fabricadas en EU que los provenientes de esas economías.

Asimismo, precisó que México ha planteado revisar el arancel del 50% al acero mexicano, al apuntar que el país mantiene un déficit comercial de ese producto con Washington.

Igualmente, precisó que la delegación mexicana ha pedido que no se impongan nuevos aranceles mientras duren las conversaciones relacionadas con la revisión del T-MEC.

Ebrard defendió que México conserva una posición favorable frente a otros grandes exportadores al mercado estadounidense, al asegurar que paga un arancel efectivo de 3.4% en los bienes excentos al T-MEC, menos al de sus competidores.

El funcionario agregó que el Gobierno Federal intervino durante la última semana para normalizar al 100% las exportaciones de aguacate a EU, y comparó ese esfuerzo con las gestiones realizadas para reanudar el comercio de ganado por la amenaza del gusano barrenador.

Además, atribuyó estas gestiones al equipo coordinado por la presidenta Claudia Sheinbaum y aseguró que el país mantendrá una estrategia “persistente, perseverante, paciente” en Washington.