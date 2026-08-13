¿Ganas menos de dos salarios mínimos? Infonavit tiene casas para jóvenes en México Conoce cómo puedes iniciar el trámite para comprar tu primera casa si eres joven (Imagen hecha con IA)

Ahora la edad ya no es un impedimento para poder comprar tu primera casa, por lo que, si tienes de 20 a 35 años, aquí te decimos cómo puedes iniciar el trámite para adquirir una vivienda.

En este 2026, todavía puedes formar parte de Vivienda del Bienestar para jóvenes de 20 a 35 años, el cual te permite acceder a una vivienda a precios accesibles; esto es todo lo que necesitas saber sobre este programa.

¿En qué consiste el programa de vivienda Infonavit para jóvenes de 20 a 35 años?

El programa Vivienda del Bienestar para jóvenes de 20 a 35 años es una estrategia del Gobierno de México, implementada por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) junto con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), para garantizar el derecho a una vivienda adecuada a las personas de esa edad.

Con este programa, los jóvenes pueden acceder a una vivienda de al menos 60 m2, con un valor máximo de 630,000 pesos mexicanos y el beneficio de pagarla a través de mensualidades accesibles, lo que te permite comenzar a construir tu patrimonio.

Requisitos para solicitar una casa Infonavit si eres joven

El principal requisito para ser parte del programa Vivienda del Bienestar es no tener un ingreso familiar mayor a $17,000 pesos y no tener casa propia, además de los siguientes requerimientos:

Tener 6 meses de antigüedad en tu trabajo

Ganar entre 1 y 2 salarios mínimos

No tener crédito hipotecario vigente con Infonavit

Antigüedad de por lo menos seis meses

Paso a paso: cómo tramitar tu crédito Infonavit si tienes entre 20 y 35 años

Para registrarte en Vivienda del Bienestar para jóvenes de 20 a 35 años, solo tienes que ingresar al sitio web de Infonavit, iniciar sesión en “Mi Cuenta Infonavit” con tu Número de Seguridad Social (NSS) e inscribirte al programa.

En caso de cumplir con los requisitos, el Infonavit se contactará contigo a través de los datos de contacto que proporcionaste y el siguiente paso sería acudir a un Centro de Servicio Infonavit, el cual te brindará información personalizada sobre las próximas fases a seguir para adquirir tu vivienda.