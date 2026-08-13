¿Habrá prórroga para el registro de celulares? Líneas que están en riesgo de ser suspendidas esta semana (Pexels)

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunció que se establecieron diferentes plazos para concluir el registro de vinculación de las líneas celulares de todas las compañías telefónicas en México.

De acuerdo con las autoridades, hasta el momento se han validado más de 70 millones de líneas celulares. Este proceso busca evitar el uso anónimo e ilícito de tarjetas SIM, así como combatir la extorsión que se realiza a través de llamadas telefónicas.

¿Habrá prórroga para el registro de celulares?

Asimismo, informaron que la suspensión del servicio se implementará de manera escalonada. Las personas que no concluyan el proceso dentro del plazo designado dejarán de contar con el servicio 72 horas después de que venza la fecha, sin posibilidad de obtener una prórroga.

A quienes no realicen la vinculación en tiempo y forma, las compañías iniciarán el proceso de bloqueo de los servicios de:

Llamadas

Mensajes de texto

Internet

¿Qué líneas y cuándo serán bloqueadas si no se realiza la vinculación?

Los números telefónicos con terminación “0”, que no hayan completado el proceso, serán los primeros en tener un corte en sus líneas telefónicas. Por ello, se recomienda a los usuarios concluir el proceso de vinculación antes del 15 de agosto de 2026.

¿Qué se necesita para realizar la vinculación telefónica?

Para poder llevar a cabo la validación, los interesados deberán ingresar al portal oficial de la compañía y entrar al apartado “Registro” e ingresar los siguientes datos: CURP e INE para evitar el bloqueo.

¿Cuáles son las fechas límite para el proceso de identificación?

Las líneas de prepago que no sean vinculadas tendrán una fecha límite asignada por parte de las autoridades federales conforme al último dígito del número telefónico; por lo que se publicó un calendario para que entre los meses de agosto y diciembre se concluya el alta de la línea.