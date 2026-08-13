Golpe a los hijos de AMLO: EU le retira la visa a Andy López Beltrán… y le escribe carta a Trump

Andy López Beltran El hijo de AMLO se queda sin visa para entrar a EU

Andrés Manuel López Beltrán aseguró que Estados Unidos le retiró la visa para ingresar a ese país y respondió con una carta dirigida al presidente Donald Trump, en la que cuestionó la decisión y pidió conocer si el mandatario estaba enterado de la medida.

¿Por qué le cancelaron la visa a Andy López Beltrán, hijo de AMLO?

El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador atribuyó la cancelación del permiso migratorio a una decisión de carácter político y señaló directamente al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau como los funcionarios que, según su versión, ordenaron retirarle la visa.

En la misiva, López Beltrán sostuvo que no existe una razón que justifique la medida y afirmó que las autoridades estadounidenses no cuentan con elementos que lo vinculen con algún acto inmoral o delictivo.

Carta de Andy López Beltrán a Trump por retiro de visa

La carta comienza con un mensaje dirigido personalmente a Donald Trump. López Beltrán planteó que la decisión de Estados Unidos representa una acción política y propagandística, además de cuestionar la actuación de Rubio y Landau.

El morenista aseguró que su trayectoria pública y privada ha estado guiada por principios y por las enseñanzas de sus padres. Bajo ese argumento, reclamó que se le haya retirado la visa sin que, según él, exista una acusación formal relacionada con algún delito.

López Beltrán también lanzó fuertes críticas contra los funcionarios estadounidenses, a quienes acusó de actuar con criterios alejados de la diplomacia y de recurrir a medidas de presión contra gobiernos y políticos extranjeros.

“Como es evidente, esta decisión es de carácter político, más bien politiquero y propagandístico, al estilo hitleriano, pues no existe ninguna razón que justifique tan arrogante proceder”, señaló.

Los cuestionamientos de Andy López Beltrán a Trump por retiro de visa

López Beltrán planteó al presidente estadounidense dos escenarios: que estuviera informado de la medida o que desconociera lo ocurrido. En el primer caso, cuestionó que hubiera permitido una decisión que considera prepotente.

En el segundo, preguntó por qué no tomar medidas contra Rubio, Landau y otros funcionarios que, desde su perspectiva, estarían actuando de manera perjudicial para la relación entre ambos países.

La carta dedica buena parte de sus señalamientos a Marco Rubio y Christopher Landau. López Beltrán cuestionó su actuación y calificó a ambos funcionarios con términos particularmente duros.

“En realidad, el hecho de quitarme la visa no es más que una burda y perversa canallada de estos funcionarios y otros halcones que, en sentido estricto, no son diplomáticos ni mucho menos políticos”, eexplicó.

También acusó a sectores de la política estadounidense de utilizar argumentos relacionados con seguridad, narcotráfico o amenazas contra Estados Unidos para justificar medidas de presión sobre actores políticos de otros países.

“Actúan como jefes de pandillas dedicados a espiar, acosar, intervenir y agraviar a otros países, para tratar de justificar sus represalias destinadas a quienes no se alinean o someten a sus afanes autoritarios, facciosos y a sus corruptelas”, aseveró.

Andy López Beltrán dice que no le preocupa no viajar a EU

A pesar de considerar injustificada la cancelación de su visa, López Beltrán aseguró que la medida no representa para él un problema personal.

En su carta afirmó que no tiene interés en visitar Estados Unidos bajo las actuales circunstancias y sostuvo que podría esperar hasta que, desde su perspectiva, existan condiciones diferentes en la relación bilateral.

“Claro está, señor presidente, que no me causa ningún problema el no visitar Estados Unidos en estos tiempos decadentes y lamentables de odio, racismo, drogadicción, desintegración familiar, inconformidad social y tristeza”

El hijo del expresidente mexicano sostuvo que todavía existe la posibilidad de modificar el rumbo de las decisiones tomadas y apeló a la idea de que rectificar puede ser una virtud en política.

La carta concluye con un llamado a evitar la hipocresía en la actividad política y a preservar una relación respetuosa entre México y Estados Unidos.

“Espero su respuesta para también saber a qué atenernos, lo cual siempre se agradece, porque la hipocresía no puede ser la doctrina que guie el noble oficio de la política y menos cuando se trata de la relación entre pueblos amigos y naciones con decoro, concluyó.