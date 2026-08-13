Quita EE.UU visa a Andy López Beltrán; “no tienen pruebas contra mi”, revira

Andrés Manuel López Beltrán

Estados Unidos le canceló la visa a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, informó el propio al ex secretario de Organización de Morena, en una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump

En la misiva, López Beltrán calificó la medida como una decisión “de carácter político, más bien politiquero y propagandístico, al estilo hitleriano” y acusó directamente al secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau, a quienes responsabilizó de ordenar la cancelación de su visa.

En medio de señalamientos desde hace meses sobre presuntas investigaciones en su contra en Estados Unidos, López Beltrán aseguró que las autoridades estadounidenses no disponen de pruebas en su contra por lo cual no existe justificación para la medida .

“No sobra asegurar que dichos funcionarios no cuentan con ninguna prueba contra mi persona, acerca de algún acto inmoral o delictivo, porque siempre he guiado mi vida pública y privada con ideales, principios y honestidad infundidos por mis padres y practicados por convicción en mi quehacer político”, estableció

López Beltrán arremetió contra a Rubio y Landau, a quien llamó “el quita visa”, así como a otros funcionarios a los que calificó de “halcones” y acusó de actuar “como jefes de pandillas dedicados a espiar, acosar, intervenir y agraviar a otros países”.

“En realidad, el hecho de quitarme la visa no es más que una burda y perversa canallada de estos funcionarios y otros halcones que, en sentido estricto, no son diplomáticos ni mucho menos políticos, pues ellos y quienes los rodean actúan como jefes de pandillas dedicados a espiar, acosar, intervenir y agraviar a otros países, gobiernos y políticos que consideran “comunistas”, “amenazas para la seguridad de Estados Unidos”, “narco terroristas”, estableció

Estas acciones –acusó--forman parte de represalias contra personas que no se alinean o someten a sus afanes autoritarios, facciosos y a sus corruptelas.

“Esto último lo sostengo porque es de dominio público que la mayoría de estos personajes se caracterizan por recibir dinero para sus campañas o actividades políticas de parte de vendedores de armas o en pago por los trabajos que realizan de influyentismo, llamado lobbying, en beneficio de las mafias del poder económico de Estados Unidos, de gobiernos”, estableció

López Beltrán cuestionó a Donald Trump sobre si está enterado de la situación y consideró que en caso de que así fuera, sería un “acto prepotente” y lo mostraría como “un gobernante en la actualidad, apático y distinto al que él (su padre AMLO) conoció y trató”.