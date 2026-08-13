Sección XXII de la CNTE llega a Palacio Nacional para reunión con Sheinbaum

Sección 22 de la CNTE (Twitter)

En medio de un fuerte dispositivo de seguridad que se desplegó alrededor de Palacio Nacional desde la mañana de este jueves, integrantes de la Sección XXII de la CNTE arribaron a la CDMX para acudir a su reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Esta mesa de diálogo fue prometida por la mandataria semanas atrás durante su gira de trabajo por Oaxaca, cuando los maestros se acercaron a ella para pedirle un acercamiento con el fin de resolver problemáticas del estado de Oaxaca.

En su arribo al encuentro, el secretario de Educación, Mario Delgado, declaró que se pondrá sobre la mesa el seguimiento a los acuerdos que ya se habían establecido con los miembros de la Coordinadora y aseguró que hasta ahora se ha dado solución a todo lo negociado.

En las calles de Corregidora y Pino Suáres, cientos de miembros de la Sección XXII esperan a la salida de sus representantes, exigiendo soluciones a sus demandas.