Entre enero y julio han hallado a 73 migrantes muertos en el desierto de Arizona y México

La Oficina del Médico Forense del Condado Pima, recibe los cuerpos de migrantes encontrados en la frontera de Arizona La Oficina del Médico Forense del Condado Pima, recibe los cuerpos de migrantes encontrados en la frontera de Arizona (Cuartoscuro)

Migración — La organización humanitaria Fronteras Compasivas, informó que con base en datos de autoridades de Estados Unidos, se reportó que en los primeros siete meses del año en la zona desértica en la frontera de Arizona con México, fueron hallados los cuerpos sin vida de 73 migrantes, un 24 por ciento más que en el mismo periodo de 2025, en medio de las extremas temperaturas del verano.

El grupo defensor de los derechos de los migrantes resaltó que se trata de 14 restos más que los 59 del año pasado por la misma época. Sobre estos números, activistas denuncian que el aumento en la cifra de migrantes fallecidos obedece a la presión sobre esta comunidad de larga data en EU que han sido deportados, que buscan alternativas más riesgosas para regresar debido a que ya tienen una vida ya establecida en Estados Unidos.

“Las personas que están muriendo no son personas que están tratando de cruzar la frontera por primera vez, son migrantes que han sido deportados previamente y que están tratando de cruzar nuevamente a toda costa y reunirse nuevamente con sus familias”, destacó Dora Rodríguez, activista y defensora de los migrantes, quien dirige un albergue en la frontera de Arizona.

ALTO RIESGO

Asimismo, la activista apuntó que la administración del presidente Donald Trump actualmente está arrestando y deportando a migrantes que tienen muchos años viviendo en Estados Unidos de forma irregular, algunos de ellos con casas, negocios propios, los cuales buscan la ayuda de traficantes para regresar.

“A diferencia de antes, los migrantes ya no buscan a la Patrulla Fronteriza para entregarse y ser procesados; volvimos a lo de antes, buscan cruzar por los lados más apartados y no ser detectados, lugares más peligrosos, donde corren un mayor peligro”, explicó.

Solamente durante julio pasado, las autoridades recuperaron 19 cuerpos de migrantes en el desierto cuando las temperaturas superan fácilmente los 43 centígrados en varias regiones.

“Inclusive hemos visto abuelos que están dispuestos a intentar cruzar de regreso a pesar del gran riesgo”, subrayó la activista.

DEPORTADOS

En el mismo tenor, detalló que debido a que México sigue aceptando migrantes de otros países que están siendo deportados por EU, éstos intentan regresar de nuevo con sus familiares en cruces irregulares que a veces terminan con sus vidas.

Las cifras de Fronteras Compasivas se apoyan en reportes de la Oficina del Médico Forense del Condado Pima, que recibe los cuerpos de los migrantes que son encontrados en la frontera de Arizona. (Con información de EFE)

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