Sheinbaum rechaza que ICE use guantes eléctricos en redadas antiinmigrantes en EU

El Gobierno de México rechaza más barbarie con la propuesta de guantes eléctricos en redadas antiinmigrantes El Gobierno de México rechaza más barbarie con la propuesta de guantes eléctricos en redadas antiinmigrantes (Archivo)

Cacería migratoria — “Lo hemos manifestado: nosotros no estamos de acuerdo, ni con redadas ni con la violación de derechos humanos de ninguna persona, pero en particular de un mexicano o mexicana que ha ido a Estados Unidos a ganarse la vida y que tiene muchísimos años allá “, señaló la Presidenta Claudia Sheinbaum, al expresar su rechazo al uso de guantes eléctricos por parte de ICE en redadas contra migrantes.

El posicionamiento de la mandataria surgió luego de que fuera cuestionada sobre al uso de guantes con descargas eléctricas para detener a migrantes que propusieron autoridades estadounidenses para utilizarlos durante las redadas para detener a indocumentados.

La Jefa del Ejecutivo Federal adelantó que la próxima semana el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, presentará un informe sobre el estatus de las denuncias presentadas tras la muerte de connacionales en operativos migratorios, y el posicionamiento de México contra esta medida que planean adoptar para el personal de migración del vecino país.

La Crónica de Hoy 2026