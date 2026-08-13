La oposición está nerviosa porque sabe que el pueblo respaldará a la 4T, afirma Morena en la Cámara

Desde la Cámara de Diputados, Morena llama a la oposición a "serenarse"

La vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Gabriela Jiménez Godoy, afirmó que la oposición está nerviosa porque se acerca el proceso electoral de 2027 y sabe que el pueblo de México tendrá la última palabra en las urnas.

Tras la discusión verbal protagonizada por el diputado federal priista Carlos Gutiérrez Mancilla y el diputado de Morena Arturo Ávila Anaya, durante la sesión de la Comisión Permanente en el Senado de la República, la legisladora llamó a la oposición a serenarse, actuar con civilidad y dejar de buscar confrontaciones.

“Que se tranquilicen y se pongan a trabajar por México. Nosotros no estamos aquí para perder el tiempo en provocaciones; estamos para legislar a favor del pueblo y continuar saldando las deudas históricas que dejaron los gobiernos del pasado”, señaló la legisladora afirmando que se trató de una provocación del diputado del PRI.

Jiménez Godoy sostuvo que la oposición carece de una estrategia y, sobre todo, de un verdadero proyecto político de nación que ponga en el centro las necesidades de las y los mexicanos. En contraste, dijo, Morena tiene una visión clara de transformación que ha colocado al pueblo como prioridad de las políticas públicas, con avances en materia de bienestar, educación, salud, seguridad, economía y programas sociales.

“El pueblo es sabio y sabe distinguir entre quienes vienen a provocar y quienes estamos trabajando para mejorar su vida. Después de décadas de gobiernos que privilegiaron la corrupción, los intereses de unos cuantos y los privilegios, hoy México tiene un proyecto que pone primero a quienes menos tienen”, afirmó.

La legisladora también refrendó su respaldo a su compañero de bancada, Arturo Ávila, y destacó que la bancada de Morena continuará defendiendo con firmeza la soberanía nacional.

Además, señaló que resulta inadmisible que integrantes del PRI pretendan llevar al extranjero los problemas que corresponden resolver a las instituciones mexicanas y busquen en Estados Unidos una intervención en asuntos que son competencia exclusiva de nuestro país.

“Los problemas de México se resuelven en México, mediante nuestras instituciones, nuestras leyes y nuestra democracia. Buscar apoyo o intervención extranjera es una posición entreguista que atenta contra nuestra soberanía. Nuestra patria no se negocia y Morena no permitirá que nadie pretenda entregar las decisiones de nuestro país a intereses extranjeros”.

Finalmente, Jiménez Godoy afirmó que será el pueblo de México quien decida en las urnas el próximo año. Señaló que Morena continuará concentrado en trabajar, legislar y atender las necesidades de la ciudadanía, mientras la oposición seguirá demostrando su falta de rumbo.

“Pueden provocar, pueden gritar y pueden buscar pleitos, pero la decisión estará en manos del pueblo. Nosotros no le tenemos miedo a las urnas porque tenemos un proyecto de nación y porque sabemos que el pueblo ha visto los resultados de la transformación. En 2027, la ciudadanía volverá a demostrar que la transformación sigue”, concluyó.