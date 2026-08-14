Brugada respalda a López Beltrán y acusa uso político del retiro de visas de EU

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada respaldó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ante el retiro de visas de Estados Unidos a ciudadanos mexicanos, entre ellos Andrés Manuel López Beltrán, y sostuvo que la medida responde a motivaciones políticas.

En un posicionamiento, Brugada expresó su solidaridad con López Beltrán, a quien describió como un “compañero de gran compromiso” y señaló que la decisión estadounidense forma parte de una práctica de presión hacia gobiernos y sociedades extranjeras.

La mandataria capitalina afirmó que el retiro de documentos migratorios no debe utilizarse como una herramienta para intervenir en los asuntos internos de México.

A su juicio, el episodio ocurre en un contexto internacional en el que resurgen prácticas de presión política, amenazas y acciones orientadas a influir en las decisiones soberanas de otros países.

Rechaza que una visa determine la ciudadanía

Clara Brugada cuestionó que sectores políticos mexicanos interpreten la posesión o retiro de una visa estadounidense como un indicador de la calidad ciudadana o política de una persona.

“Hay quien considera que tener una visa califica la condición de ciudadanía de una persona”, sostuvo, y agregó que un documento migratorio es únicamente un trámite administrativo y no un “certificado de buena conducta política”.

Como parte de su argumento, mencionó los casos de Genaro García Luna y Javier Duarte, al señalar que ambos contaban con visa y posteriormente fueron encarcelados en México por delitos cometidos.

Con ello, insistió en que ningún gobierno extranjero debe establecer quién es un buen ciudadano o quién puede ser candidato en el país.

“Ninguna potencia extranjera tiene el derecho de determinar quién es buen ciudadano y quién es buen candidato de México. Esta decisión corresponde exclusivamente al pueblo”, afirmó.

Acusa a la derecha de buscar intervención extranjera

La jefa de Gobierno también dirigió sus críticas a sectores de la oposición mexicana, a los que acusó de celebrar los intentos de injerencia extranjera y de buscar fuera del país lo que, dijo, no han conseguido mediante las urnas.

Afirmó que sectores de la derecha mexicana “pretenden ganar mediante la injerencia externa lo que no pueden ganar en las urnas, ni con la razón, ni con la democracia”.

Clara Brugada sostuvo que México tiene antecedentes históricos de intervenciones extranjeras y afirmó que la soberanía nacional debe prevalecer frente a cualquier presión externa.

“El rumbo de nuestro país no se decide en ningún escritorio extranjero. Lo decide democráticamente el pueblo”, declaró.

Finalmente, la mandataria reconoció el liderazgo de Sheinbaum y su defensa de la soberanía nacional.

“Presidenta, como hemos reiterado, no está sola”, expresó, antes de cerrar su mensaje con consignas a favor de la mandataria, la transformación y la soberanía nacional.