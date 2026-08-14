Cambia el escenario político de la 4T; Andy era el heredero de AMLO: análisis de la sacudida histórica

Sacudida política La cancelación de la visa a Andy López Beltrán, heredero de AMLO, reconfigura la sucesión al interior de la 4T. (Cuartoscuro y Especial)

La cancelación de la visa estadounidense de Andrés López Beltrán no sólo abrió un nuevo frente político para Morena y la Cuarta Transformación, sino que además es una sacudida que trastoca la sucesión política al interior del partido fundado por su padre, Andrés Manuel López Obrador.

Andy, en apuros. La medida migratoria alcanzó al exsecretario de Organización del partido, uno de los principales operadores del movimiento y aspirante a una diputación federal en 2027, quien la noche del jueves denunció en una carta dirigida a Donald Trump que la decisión obedece a motivos políticos y negó haber cometido algún delito.

Para Hugo Garciamarín, politólogo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el caso representa mucho más que un problema migratorio, por el contrario: no es un asunto menor.

“Andrés López Beltrán no es únicamente el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Fue secretario de Organización de Morena, hoy aspira a una diputación y, desde la campaña de 2018 y durante el gobierno de su padre, desempeñó un papel relevante como operador político y económico”, afirmó el académico para La Crónica de Hoy.

Golpe al personaje que perfilaba la sucesión del obradorismo

Garciamarín considera que la decisión de Estados Unidos modifica el escenario político de Morena porque impacta a quien durante años fue identificado como el posible heredero político de Andrés Manuel López Obrador.

“Ahora, a López Beltrán le han retirado la visa estadounidense. No se trata simplemente de una restricción migratoria contra el hijo de un expresidente: afecta a quien durante años fue visto como uno de los posibles herederos políticos y continuadores de la Cuarta Transformación. No es un asunto menor”, sostuvo.

El académico recordó que López Beltrán desempeñó funciones estratégicas desde la campaña presidencial de 2018 y durante el sexenio de López Obrador, periodo en el que consolidó influencia dentro de la estructura política de Morena.

La relación con los hijos de Rubén Rocha

El especialista agregó que, durante esos años, López Beltrán construyó una estrecha relación personal, política y económica con los hijos de Rubén Rocha Moya.

El gobernador con licencia de Sinaloa solicitó separarse del cargo después de que fiscales federales de Nueva York lo señalaron por presuntos vínculos con el crimen organizado. Las acusaciones forman parte de una investigación presentada en Estados Unidos. Rocha ha rechazado los señalamientos.

🇲🇽🇺🇸 La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum consideró que la situación de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán tiene un trasfondo y dijo que este tipo de medidas puedan utilizarse para influir en asuntos internos de México.



🏛️🗣️ La presidenta sostuvo que,… pic.twitter.com/SVHlzgOQsK — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) August 14, 2026

El caso detonó un choque entre México y Estados Unidos: Sheinbaum acusa injerencia política

López Beltrán hizo pública la cancelación de su visa mediante una carta dirigida al presidente Donald Trump. En ella responsabilizó al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau de impulsar una decisión que calificó como política y aseguró que ninguna autoridad estadounidense le presentó pruebas sobre alguna conducta ilícita. La Embajada de Estados Unidos no comentó el caso debido a las normas de confidencialidad aplicables a los registros de visas.

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó al dirigente morenista y afirmó que el retiro de la visa tiene un “sentido político”. También sostuvo que en México no existe una investigación contra López Beltrán y pidió que, si Estados Unidos cuenta con pruebas sobre la posible comisión de un delito, las presente por los canales institucionales.

La oposición exige investigaciones contra Andy López Beltrán por crimen organizado

El caso también provocó una avalancha de reacciones de la oposición. El PAN solicitó a la Fiscalía General de la República y a la Unidad de Inteligencia Financiera investigar a López Beltrán por presuntos vínculos con huachicol fiscal, tráfico de influencias y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Hasta el momento, esas acusaciones no han sido acreditadas judicialmente y López Beltrán las rechaza.

Las dirigencias de Movimiento Ciudadano y el PRI también embistieron al heredero de AMLO: “Es una mala parodia del padre”, aseveró Jorge Álvarez Máynez, líder del partido naranja; mientras que, “Alito” Moreno, dirigente del Revolucionario Institucional, señaló que la revocación de la visa representa un hecho de interés público que debe ser acompañado por investigaciones transparentes tanto en México como en Estados Unidos.

La carta define perfectamente lo que ese sujeto es: una mala parodia del padre. — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) August 14, 2026

Para Garciamarín, la trascendencia del caso radica en que la medida estadounidense alcanza a una de las figuras con mayor peso dentro del obradorismo y modifica el tablero político de Morena rumbo a las elecciones intermedias de 2027, al afectar al personaje que durante años fue considerado el principal heredero político del expresidente López Obrador.