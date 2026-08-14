Profeco realizará la Feria de Regreso a Clases en Expo Reforma

Ferias de Regreso a Clases

Este sábado 15 y domingo 16 de agosto se realizará la Feria de Regreso a Clases 2026 de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en la Ciudad de México, evento en el cual, además de realizar compras de artículos escolares, las y los asistentes podrán realizar diversas actividades educativas y acceder a pláticas de orientación sobre temas de interés.

A partir de las 9:00 y hasta las 18:00 horas, los pasillos de la feria ubicada en Expo Reforma (Morelos #67, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc) albergarán a múltiples proveedores y prestadores de servicios, quienes tendrán a la venta lo necesario para que niñas y niños regresen a las aulas el próximo ciclo escolar, como uniformes, mochilas, calzado, libros y papelería con promociones y descuentos. Cabe destacar que la beca de educación básica “Rita Cetina” será una forma de pago aceptada en los módulos de comercio.

Entre las actividades programadas para el sábado 15 se encuentran pláticas como: “Loncheras que nutren el aprendizaje”, “Importancia de la actividad física”, “La importancia del inglés y la metodología Natural English” o “El 1,2,3 del control parental”.

Al mediodía, la feria recibirá la visita de Alma Gómez Fuentes, Cositas, en la actividad “La imaginación va contigo a clases”. Más tarde, se impartirá “Lunch en el recreo buena onda” y una activación física en familia con Nancy Gabriela Ayala Tovar. Hacia la tarde habrá karaoke en inglés, cuentacuentos y, en el Pabellón Consuminis, la actividad “Aprende jugando”.

Para el domingo 16 de agosto se repetirán las mismas dinámicas y se sumará por la tarde la plática: “Mitos y estrategias sobre el comportamiento ansioso” por Fundación Best.

De igual manera, las personas tendrán la posibilidad de tramitar documentos fundamentales para la inscripción escolar —como certificados médicos y actas de nacimiento— y solicitar un corte de cabello gratuito para estudiantes.

Simultáneamente, las niñas y niños podrán pintar su propia bolsa ecológica y participar en juegos lúdicos.

En todo el país, la Procuraduría lleva a cabo un total de 55 ferias para apoyar a las familias mexicanas