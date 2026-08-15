Feria de Regreso a Clases Profeco 2026 ofrece útiles y uniformes a precios justos en CDMX

La Feria de Regreso a Clases Profeco 2026 comenzó este sábado en la Ciudad de México, con la participación de cerca de 80 proveedores que ofrecen productos escolares a precios considerados justos para las familias que se preparan para el próximo ciclo escolar.

El evento, organizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), se realiza este sábado 15 y domingo 16 de agosto en Expo Reforma, donde padres de familia y estudiantes pueden encontrar diferentes artículos necesarios para el regreso a las aulas.

La feria cuenta con la participación de papelerías, empresas nacionales, comercios y productores de calzado provenientes de San Mateo Atenco, entre otros proveedores que se sumaron a esta actividad.

Entre los productos que pueden encontrar los asistentes se encuentran útiles escolares, uniformes, calzado y otros artículos relacionados con el regreso a clases. El objetivo es ofrecer diferentes opciones a los consumidores y facilitar la compra de los productos que necesitan antes del inicio del nuevo ciclo escolar.

Las actividades de la feria comenzaron desde las 09:00 horas y se mantienen hasta las 18:00 horas durante los dos días del evento. De esta manera, las familias cuentan con un espacio para comparar productos y precios en un mismo lugar.

La Feria de Regreso a Clases representa también una oportunidad para que los consumidores puedan revisar distintas alternativas antes de realizar sus compras, principalmente en una temporada en la que aumenta la demanda de útiles, ropa, zapatos y otros materiales escolares.

La participación de proveedores de diferentes sectores permite que los asistentes tengan acceso a una variedad de productos. Entre ellos destacan los artículos de papelería y escolares, así como uniformes y calzado, elementos que forman parte de los gastos que realizan las familias previo al regreso a clases.

Uno de los aspectos principales de esta actividad es la promoción de precios justos, con la intención de apoyar la economía de los hogares durante esta temporada. El regreso a clases suele representar un gasto importante para las familias debido a la cantidad de productos que deben adquirir para los estudiantes.

Por ello, la feria busca concentrar en un solo espacio diferentes opciones de compra y permitir que los consumidores puedan conocer la oferta disponible.

La actividad también reúne a productores nacionales, lo que permite presentar artículos elaborados en distintas regiones del país. Entre ellos se encuentran los productores de calzado de San Mateo Atenco, municipio del Estado de México reconocido por su actividad relacionada con la fabricación y comercialización de zapatos.

La Profeco invitó a las familias a acudir a Expo Reforma durante este fin de semana para conocer los productos disponibles y aprovechar la participación de los cerca de 80 proveedores que forman parte de la feria.

La Feria de Regreso a Clases Profeco 2026 estará disponible únicamente este sábado 15 y domingo 16 de agosto, en un horario de 09:00 a 18:00 horas.

Con esta actividad, los consumidores de la Ciudad de México tienen una opción para realizar parte de sus compras escolares y comparar las alternativas disponibles antes del regreso a las aulas.