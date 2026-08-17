La SRE gestiona la repatriación de los dos mexicanos muertos en el terremoto de Colombia

Terremoto en Colombia Mario Zapata y Brenda Flores, la pareja de mexicanos muertos por el terremoto en Colombia (EFE)

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México informó este lunes que apoya a los familiares con los trámites para la repatriación de los dos connacionales que murieron a consecuencia del terremoto de 7.4 grados registrado el 10 de agosto en Colombia y que dejó centenares de fallecidos y heridos.

Los dos ciudadanos mexicanos, que permanecieron durante ocho días en calidad de desaparecidos, fueron identificados por sus familiares como Mario Zapata y Brenda Flores.

La pareja se encontraba de vacaciones en Colombia y se hospedaba en el hotel Dibeni, ubicado en el centro de la ciudad de Pereira, en el centro de Colombia, una de las estructuras que colapsó tras el sismo.

El hallazgo sin vida de ambos ciudadanos ocurrió este domingo al finalizar las labores de búsqueda entre los escombros del hote.

La noticia del rescate de los dos cuerpos la dio horas antes la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Sí, hay dos mexicanos que lamentablemente fallecieron y la Cancillería está en contacto con ellos, con las familias”, informó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su conferencia de prensa matutina.

Los cuerpos de los dos ciudadanos mexicanos fueron localizados tras días de intensos trabajos del cuerpo de Bomberos y de rescatistas que trabajaron en condiciones climáticas adversas, con lluvias torrenciales.

“Las familias se llevaron para allá (sic) y se les está dando todo el apoyo” añadió la presidenta al referirse a los familiares de las víctimas, que decidieron trasladarse hasta Pereira por la falta de información con respecto al paradero de sus allegados antes de saber de su fallecimiento.

Durante todo el operativo, personal de la Embajada de México en Colombia brindó un acompañamiento constante a los familiares que viajaron al país suramericano y facilitó el traslado terrestre de los allegados desde la capital, Bogotá, hasta Pereira, capital del departamento de Risaralda, además de otorgarles asistencia financiera para cubrir su hospedaje y alimentación.

El gobierno asumirá los gastos de repatriación

Como parte del protocolo de atención a las víctimas, la Cancillería mexicana también dispuso de un servicio de apoyo psicológico para respaldar a los deudos durante su proceso de duelo.

En coordinación con las autoridades del departamento de Risaralda, el Gobierno mexicano asumirá los gastos funerarios y la posterior repatriación de las cenizas según la decisión de la familia.