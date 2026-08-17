Resultados ECOEMS 2026 Resultados ECOEMS 2026: guía para consultar aciertos del examen para prepa de la UNAM (Pexels)

La espera terminó para miles de aspirantes de la Zona Metropolitana que participaron en el proceso de asignación a la educación media superior Mi Derecho Mi Lugar (ECOEMS) 2026.

A partir del martes 18 de agosto de 2026, la plataforma digital liberará las fichas individuales donde los estudiantes podrán conocer su puntaje y el plantel educativo que les fue asignado.

¿Dónde y a qué hora se consultan los resultados?

La consulta de la asignación es un trámite completamente gratuito y se realiza únicamente por internet a través del portal oficial del Gobierno de México: miderechomilugar.gob.mx.

Las autoridades recomiendan ingresar con paciencia desde un celular o computadora, ya que debido a la alta demanda de usuarios durante las primeras horas de la jornada, la página web suele registrar un tráfico intenso y ralentización.

¿Qué documentos y datos necesitas a la mano?

Para acceder y conocer tus resultados dentro del sistema, debes contar con la siguiente información:

Folio de registro: Ubicado en el comprobante de registro descargado al inicio del proceso o en el pase de ingreso al examen.

Ubicado en el comprobante de registro descargado al inicio del proceso o en el pase de ingreso al examen. CURP: Clave Única de Registro de Población del aspirante.

Clave Única de Registro de Población del aspirante. Llave MX: Acceso digital en caso de que la plataforma lo requiera (la misma utilizada al momento del registro; se puede recuperar en llave.gob.mx).

Pasos para revisar tu asignación

Accede a miderechomilugar.gob.mx a partir del 18 de agosto.

Escribe tu folio y CURP en el formulario de consulta individual.

El sistema mostrará tu nombre completo, la modalidad de participación, el número de aciertos obtenidos sobre el total de 128 preguntas y el plantel asignado (ENP o CCH de la UNAM, CECyT del IPN, bachilleratos estatales o demás escuelas participantes).

Guarda e imprime el reporte de asignación, ya que será un requisito indispensable para completar el trámite de inscripción.

Cabe destacar que la Gaceta Electrónica de Resultados, publicada en el mismo portal, constituye el único documento con validez oficial para el proceso.

¿Qué hacer si tu resultado indica no asignado?

En caso de que el sistema señale “No asignado”, significa que el número de aciertos obtenidos no alcanzó el puntaje requerido para las opciones seleccionadas en la solicitud inicial.

Sin embargo, el proceso no deja sin alternativa a los estudiantes no seleccionados.

Con la publicación de los resultados se habilita el registro de aspirantes extemporáneos, enfocado en ocupar los lugares vacantes en instituciones educativas con disponibilidad que en su mayoría planteles de acceso directo sin examen.

Este segundo periodo de registro permanecerá abierto del 19 al 26 de agosto, y los espacios se asignarán conforme al orden de solicitud hasta agotar cupos.

Siguientes pasos para los alumnos asignados

Una vez confirmado el plantel, el estudiante debe revisar de inmediato la convocatoria específica de su institución asignada (UNAM, IPN o bachilleratos estatales) para conocer el calendario de entrega de documentos, como certificado de secundaria, acta de nacimiento y fotografías y acudir a inscribirse en los periodos señalados para evitar la pérdida del lugar del aspirante seleccionado.