UNAM inicia ciclo 2026-2027/1 con el regreso de 215 mil estudiantes de licenciatura y posgrado





Alrededor de 215 mil estudiantes de licenciatura y posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) regresaron este lunes a clases para iniciar el ciclo escolar 2026-2027/1.

Cerca de 183 mil alumnos corresponden a licenciatura, tanto del sistema escolarizado como del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), mientras que poco más de 33 mil cursan estudios de posgrado.

El regreso a las actividades académicas se realiza de manera escalonada. El próximo lunes 31 de agosto se incorporarán los estudiantes de primer ingreso a licenciatura, así como la totalidad de los alumnos de bachillerato de los nueve planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y los cinco del Colegio de Ciencias y Humanidades.

Para este ciclo también se reincorporaron a sus labores docentes poco más de 30 mil profesores universitarios.

El nuevo semestre coincide con la conmemoración de los 475 años de la expedición de la cédula real de 1551, documento considerado antecedente histórico de la institución que actualmente es la UNAM.

Entre los integrantes de la comunidad universitaria que regresaron a las aulas se encuentra Ricardo Alberto Muzquiz y Limón, académico de la Facultad de Odontología, quien suma más de 53 años de actividad docente.

A sus 72 años, el profesor de Imagenología y Rehabilitación Bucal señaló que cada inicio de cursos representa una oportunidad para acompañar a los estudiantes en su formación profesional.

“Me interesa que los estudiantes estén preparados para el futuro, y siempre un nuevo curso es interesante para llevarlos por un buen camino y preparación”, expresó.

En Ciudad Universitaria, el inicio del semestre también estuvo marcado por los objetivos académicos de los alumnos. Zoé López Gutiérrez, estudiante de tercer semestre de Derecho, planteó entre sus metas mejorar su rendimiento y organización de horarios, además de profundizar posteriormente en el análisis de problemas jurídicos.

“Tal vez en un futuro, focalizarme en las injusticias que puede haber también en los huecos legales que existen en la Constitución y en el Código Civil”, comentó.

Mientras tanto, Adrián Sebastián Rosas Martínez se dirigió desde el Metro Copilco hacia la Facultad de Filosofía y Letras para continuar sus estudios de Letras Hispánicas. El estudiante señaló que uno de sus principales objetivos es desarrollar su escritura y eventualmente publicar una obra.

“Me encanta mucho la literatura”, dijo, al considerar que la escritura y las expresiones artísticas enfrentan dificultades de difusión, pero también representan una forma de acercarse a distintas experiencias de la vida.

Con el regreso de licenciatura y posgrado, la UNAM puso en marcha las actividades académicas del nuevo ciclo, mientras que el 31 de agosto se completará la incorporación de los estudiantes de nuevo ingreso y del bachillerato.