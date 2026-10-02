¿Ya salió el calendario de la Beca Rita Cetina? Reporte del pago de octubre (OTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM)

Como parte de las Becas del Bienestar, el Gobierno de México creó la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina dirigida a estudiantes de nivel básico en instituciones públicas.

Este programa otorga un apoyo económico a familias con hijas, hijos o menores con el fin de fomentar la permanencia escolar y la conclusión de sus estudios.

Durante el mes de octubre se realizará el primer pago del Ciclo Escolar 2026-2027.

Calendario tentativo para el pago de la Beca Rita Cetina

Aunque aún no exista un calendario oficial, durante el mes de octubre se realizará el pago correspondiente a septiembre-octubre para las y los estudiantes de nivel secundaria.

Iniciaría los primeros días del mes de acuerdo a la inicial del primer apellido de las y los beneficiarios.

5 de octubre: A, B .

. 6 de octubre: C .

. 7 de octubre: D, E, F .

. 8 de octubre: G .

. 9 de octubre: H, I, J, K, L .

. 12 de octubre: M .

. 13 de octubre: N, Ñ, O, P, Q .

. 14 de octubre: R .

. 15 de octubre: S .

. 16 de octubre: T, U, V, W, X, Y, Z.

¿A quiénes está dirigida la Beca Rita Cetina?

Esta beca se divide en dos, para estudiantes de primaria y secundaria, cada uno con un apoyo económico diferentes.

En primaria se otorga de manera anual el monto de $2,500 pesos por estudiante; mientras que en secundaria, el apoyo es de $1,900 pesos bimestrales más $700 pesos adicionales por cada estudiante.

Asimismo, se hace entrega en la Tarjetas del Banco de Bienestar.

¿Cuándo abren las nuevas inscripciones al programa?

Hasta el momento la Coordinación Oficial de Becas no ha confirmado el periodo exacto sobre el registro para el ciclo escolar 2026, no obstante, circula las posibles fechas para el programa que iría del 2 al 15 de octubre de 2026.

¿Qué documentos que necesito para solicitar la beca?

Para solicitar la Beca Rita Cetina necesitar contar con los siguientes información y documentos digitalizados.

De la madre, padre, madre, tutora o tutor:

CURP.

Número de celular.

Correo electrónico.

Identificación oficial.

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.

De la o del estudiante:

CURP.

Clave de Centro de Trabajo (CCT).

El registro se realiza a través de la página Llave MX.

Inicia sesión o crea un cuenta. Llena la solicitud con los datos de la madre, padre, tutor o tutora. Registra a todos los estudiantes. La solicitud entrará en periodo de valicidación.

En caso de ser acreedora del programa se te otorgará una Tarjeta del Banco del Bienestar.