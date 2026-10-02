Fonatur destaca oportunidades de inversión para impulsar nueva etapa de crecimiento en Ixtapa

Durante un Encuentro con Inversionistas, la directora de Comercialización del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Daniela Dávila, destacó el potencial de Ixtapa, Guerrero, para atraer nuevos proyectos y fortalecer la actividad turística del destino.

La funcionaria señaló que Ixtapa es resultado de la combinación de visión pública, inversión privada y planeación de largo plazo, factores que consideró fundamentales para impulsar una nueva etapa de crecimiento en este destino turístico.

Dávila destacó que actualmente existen oportunidades para desarrollar proyectos en distintos segmentos, entre ellos turístico, comercial, inmobiliario, gastronómico, de entretenimiento y de servicios.

Explicó que estas inversiones pueden contribuir a complementar la oferta de Ixtapa, fortalecer su competitividad y atender las necesidades tanto de los visitantes como de la población que reside en la zona.

Durante el encuentro también se contó con la participación de la presidenta municipal de Zihuatanejo, Lizette Tapia Castro, cuya presencia fue reconocida por Fonatur.

La dependencia señaló que este tipo de encuentros buscan fortalecer la vinculación con inversionistas y promover proyectos que contribuyan al desarrollo y consolidación de Ixtapa como destino turístico, mediante una visión de largo plazo que articule la inversión pública y privada.