Lotería Nacional conmemora 200 años del Consulado de México en Nueva York con billete especial

La directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, y la subsecretaria para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Cristina Planter Riebeling, develaron en la sede de la Cancillería el billete del Sorteo Mayor No. 4030, dedicado a conmemorar los 200 años del Consulado General de México en Nueva York.

Durante la presentación, Salomón destacó que la representación consular fue establecida en 1826, cuando México daba sus primeros pasos como nación independiente, y desde entonces ha acompañado a generaciones de mexicanas y mexicanos radicados en Estados Unidos.

La titular de la Lotería Nacional señaló que los billetes conmemorativos permiten preservar episodios de la historia del país y reconocer a las personas que han contribuido a fortalecer los vínculos entre México y otras naciones.

En este caso, afirmó, el billete reconoce dos siglos de servicio consular y, especialmente, a las comunidades mexicanas en el exterior. También destacó la estrecha relación entre Nueva York y Puebla, al señalar que miles de familias poblanas mantienen vínculos con esa ciudad, a la que coloquialmente se le ha denominado “PueblaYork”.

Por su parte, Cristina Planter Riebeling agradeció a la Lotería Nacional y al Consulado General de México en Nueva York por impulsar la emisión conmemorativa y señaló que los 200 años de presencia consular representan la continuidad de las relaciones entre México y Estados Unidos.

La funcionaria destacó el papel de los consulados como espacios que mantienen los vínculos entre México y sus comunidades en el exterior y señaló que la conmemoración permite reconocer la importancia de la labor consular dentro de la política exterior mexicana.

Billete destaca símbolos de México y Nueva York

La emisión incorpora imágenes representativas de los vínculos entre México y Nueva York, entre ellas el Ángel de la Independencia, la Estatua de la Libertad, la sede del Consulado General de México, la estatua de Benito Juárez en Bryant Park, elementos de la cultura mexicana en Times Square y el Empire State Building iluminado con los colores de la bandera mexicana.

De acuerdo con la SRE, las imágenes también buscan reconocer a la comunidad mexicana en la entidad. Se estima que más de 1.2 millones de mexicanas y mexicanos viven en la ciudad de Nueva York, mientras que en todo el estado la cifra supera 1.5 millones.

Sorteo tendrá una bolsa de 66 millones de pesos

El Sorteo Mayor No. 4030 se llevará a cabo el 6 de octubre de 2026 y contará con un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series, además de una bolsa repartible de 66 millones de pesos.

Para esta edición se emitieron 3.6 millones de cachitos, que serán distribuidos a través de la red de comercialización de la Lotería Nacional, billeteros, puntos de venta autorizados, la aplicación MiLotería y el sitio oficial de la institución.

El sorteo será transmitido a las 20:00 horas a través del canal institucional de YouTube Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.