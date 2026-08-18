Aseguran 245 kilos de metanfetamina en el AICM

Aseguramiento Metanfetamina asegurada. (SSPC)

Personal de la Secretaría de Marina aseguró 245 kilos de metanfetamina ocultos en ocho contenedores, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El primer aseguramiento ocurrió durante una inspección coordinada con la Subdirección de Recintos Fiscalizados de la Aduana del AICM, cuando el binomio canino Max IV realizó una indicación pasiva ante ocho contenedores que contenían bolsas con polvo cristalizado.

Al realizar la inspección mediante equipo no intrusivo de espectrómetro de infrarrojo cercano, este arrojó un resultado compatible con metanfetamina, con un peso total de 245.5 kilos.

En una segunda acción, durante la inspección de equipaje de pasajeros internacionales, Max IV realizó una indicación frente al equipaje de una pasajera procedente de Lima, Perú, por lo que, al realizar una segunda revisión, se localizaron 18 paquetes de hoja de coca en diversas presentaciones.

Las sustancias ilícitas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien continuará con las investigaciones correspondientes.