Revista del Consumidor resalta el control parental para gestionar el uso de dispositivos y aplicaciones móviles

Control parental

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a través de la Revista del Consumidor, informa que en la actualidad el internet se ha convertido en una herramienta importante en la vida cotidiana de niñas y niños, sin embargo, no todo el contenido disponible en la red es adecuado para su edad ni seguro para su desarrollo; por ello, brinda consejos para aprender a gestionar su consumo de manera responsable .

Se destaca la importancia del control parental para gestionar el uso de dispositivos y aplicaciones móviles mediante la aplicación de filtros, candados de privacidad, ajustes de seguridad y bloqueos de compras no autorizadas. Esto permite crear un entorno digital más seguro con el acompañamiento de madres, padres o personas cuidadoras.

La Profeco informa que, si bien el control parental no elimina todos los riesgos, reduce el efecto negativo de acuerdo con la etapa de desarrollo infantil: en preescolar, mitiga la exposición a contenidos inadecuados y afectaciones en el lenguaje; en primaria, disminuye la probabilidad del ciberacoso, el grooming y compras sin autorización.

En el caso de las y los preadolescentes, la implementación de límites en la navegación previene el impacto de retos virales que pueden representar un riesgo para su bienestar integral, extorsión sexual, presión social y pérdida de privacidad; mientras que en la adolescencia aminora la adicción a videojuegos y previene estafas digitales.

Para llevar estas medidas a la práctica, la Profeco detalla el procedimiento de activación según el sistema operativo del dispositivo. En el caso de dispositivos con sistema Android, el proceso se realiza desde el menú de Ajustes al ingresar a Bienestar digital y controles parentales, o bien por medio de la aplicación Google Family Link desde Google Play Store. Para iOS, el control se ejecuta desde Configuración en Tiempo en pantalla, donde se establecen límites de uso en aplicaciones y se protegen los cambios realizados con un código de seguridad en la opción Bloquear configuración.

No obstante, no todos los riegos derivan del contenido que se consume, algunos están relacionados con el acceso al dispositivo y la información que se comparte, como la ubicación, fotografías, contraseñas, contactos y datos personales.

Por otra parte, para prevenir cargos no deseados en aplicaciones o videojuegos, la Procuraduría sugiere desactivar las compras y evitar guardar métodos de pago, así como solicitar la autenticación en cada transacción. En la Revista del Consumidor, la institución enfatiza que la protección en el consumo de contenido digital requiere combinar filtros, configuración de privacidad y controles de compra con el acompañamiento de la familia en el hogar.