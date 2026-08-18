Huelga en Volkswagen: ¿Por qué la aplazaron y cuáles son los desacuerdos con el sindicato de trabajadores?

Huelga Volkswagen Sindicato otorga prórroga para llegar a un acuerdo con la empresa. (cuartoscuro)

Trabajadores pertenecientes al Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz de Volkswagen (SITIAVW) aplazaron la huelga que tenían prevista para hoy 18 de agosto en la planta de en la planta de Cuautlancingo, Puebla. Los agremiados mantienen rol de guardias en la planta ante la posibilidad de que estalle el cese de actividades.

¿Por qué se aplazó huelga de Volkswagen y cuándo se tiene contemplada en caso de no llegar a acuerdos?

Los representantes del sindicato acudieron esta mañana al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos en la Ciudad de México. Hugo Tlalpan, secretario general de la organización, comentó que el día de mañana retomarán las negociaciones ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

La reunión de hoy en la capital se dió tras 21 sesiones sin acuerdo con la empresa automotriz alemana, a la cual el sindicato acusa de “total intransigencia”.

La organización sindical otorgó una prórroga a la empresa de 5 días para atender sus demandas. De no llegar a un acuerdo, la huelga tendría comienzo el domingo 23 de agosto al punto de las 11:00 horas.

¿Qué exigen trabajadores de Volkswagen?

Los más de 7 mil trabajadores sindicalizados exigen un incremento global de 17% en sus ganancias, 13% del cual correspondería al salario y 4% a prestaciones. Además, afirman que la empresa busca eliminar las cláusulas 34 y 35 de su contrato colectivo, las cuales aseguran a los empleados premios mensuales y anuales.