García Harfuch insta a países a trabajar en equipo contra organizaciones criminales

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, destacó la dosminución en 51% de los homicidios dolosos en México en la actual administración federal El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, destacó la dosminución en 51% de los homicidios dolosos en México en la actual administración federal (Archivo)

Cumbre antidrogas de la DEA — Con el lema “Justicia a través de la fuerza y la unidad”, este martes inició en Buenos Aires, Argentina con 600 asistentes de más de 100 países, la 40 Conferencia Internacional para el Control de Drogas, IDEC por sus siglas en inglés, que se realizará del 18 al 20 de agosto, convocada por la DEA y en la que el secretario de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, en representación de México, destacó la importancia de que los países trabajen como un equipo, porque ningún país puede enfrentar solo a organizaciones (criminales).

El titular de la SSPC abrió la sesión de oradores de este encuentro antidrogas como orador principal, donde agradeció al titular de la DEA, Terence Cole, por esta convocatoria y por la relación profesional que hay con las instituciones mexicanas, en un intercambio directo y orientado a dar resultados.

El funcionario mexicano habló sobre la importancia de que los países trabajen como un equipo, porque ningún país puede enfrentar solo a organizaciones (criminales) que operan en todo el mundo.

CUATRO EJES

Asimismo, el titular de la SSPC destacó la estrategia de seguridad que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum en México en el combate a grupos criminales, y que consta de cuatro ejes: Atención a las causas, consolidar a la Guardia Nacional, fortalecer la inteligencia y la investigación y la coordinación con las autoridades de los estados del país.

En su presentación, García Harfuch destacó como parte de los resultados de la estrategia de seguridad nacional, la reducción de homicidios dolosos, que en los 22 meses de la actual administración ha disminuido en 51 por ciento.

En la misma línea, el secretario de seguridad y Protección Ciudadano, subrayó el trabajo de la Presidenta Claudia Sheinbaum en sus reuniones con el Gabinete de Seguridad que se llevan a cabo todos los días a las 6:00 de la mañana.

RESTRICCIÓN

Entre los temas centrales de esta cumbre internacional destacan el narcotráfico internacional, lavado de dinero, narcoterrorismo, intercambio de información e inteligencia y la coordinación de operaciones contra redes criminales transnacionales.

Este encuentro que cada año se celebra desde 1983, tiene un formato restringido y de carácter privado debido a la naturaleza de los asuntos que se abordan, por lo que será al término de esta conferencia y de encuentros bilaterales cuando los representantes de cada nación participante emita untos destacados de la reunión.

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