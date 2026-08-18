IMSS reporta incremento del 36% en realización de cirugías (Galo Cañas Rodríguez)

Zoé Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), presentó el reporte del incremento registrado en la atención de cirugías y consultas médicas durante los primeros siete meses de 2026, como resultado de la ampliación de infraestructura, contratación de personal y apertura de nuevos turnos de atención.

Según los datos expuestos, entre enero y julio se realizaron 1.1 millones de cirugías, cifra 36% superior a las 698 mil registradas en el mismo periodo de 2023, lo que se atribuye a los mil 122 quirófanos en 366 hospitales con los que cuenta el Instituto.

En este conteo se incluyen cirugías que son ambulatorias, es decir, que no requieren de su paso a piso; además, Robledo aclaró que los principales motivos del paso por el quirófano son las fracturas, las hernias, vesículas biliares, cirugías intestinales, cataratas etc.

En cuanto a las consultas de especialidad, se otorgaron 19 millones 735 mil atenciones al mes de julio, un incremento de 37% respecto a años anteriores. El aumento se atribuye, entre otros factores, a la contratación de médicas y médicos especialistas, así como a la ampliación de turnos y la incorporación de nuevos hospitales.

Asimismo se informó que las consultas de medicina familiar alcanzaron 64 millones 991 mil 126 atenciones entre enero y julio, frente a 56 millones en el mismo periodo de 2023. El titular del IMSS señaló que este crecimiento responde a la apertura de turnos vespertinos, de fin de semana, tiempo completo y, en entidades como Quintana Roo, horarios nocturnos.

Los principales padecimientos atendidos en esta especialidad, se reportaron la diabetes mellitus —alrededor de 12 millones de las consultas registradas correspondieron a pacientes con este padecimiento—, enfermedades cardiovasculares —principalmente hipertensión—, traumatismos e infecciones respiratorias.

También se contabilizaron 10 millones de atenciones de urgencias durante los primeros siete meses del año. Zoé Robledo realizó un hincapié al señalar que los traumatismos representan una de las principales causas de ingreso, particularmente los derivados de accidentes de motocicleta, por lo que el IMSS llamó a fortalecer la cultura y seguridad vial como parte de las acciones de salud pública.

Finalmente, el funcionario destacó que la consolidación del expediente clínico electrónico permitirá mejorar la gestión de las consultas de especialidad mediante un sistema de agendamiento digital. El objetivo es evitar cierres manuales de agendas y reducir los tiempos prolongados de espera para la atención médica.