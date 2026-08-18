¿Nuevo impuesto a celulares, laptops y tabletas? Este es el incremento que buscan proponer a dispositivos electrónicos en México

"Moche Digital" Proponen cobro extra a dispositivos tecnológicos que permitan realizar y almacenar copias de obras protegidas por derechos de autor.

Una nueva propuesta relacionada con los derechos de autor vuelve a poner sobre la mesa el llamado “moche digital”, un esquema que contempla cobrar impuesto a determinados dispositivos electrónicos capaces de almacenar o reproducir contenidos protegidos.

De acuerdo con primeros reportes publicados este 18 de agosto de 2026, el pago se realizaría por la capacidad del aparato para efectuar copias —abarcando celulares, tabletas, laptops e incluso memorias USB—, independientemente de que la persona compradora descargue, reproduza o almacene obras protegistas.

Hasta el momento, la información difundida señala que el planteamiento sería impulsado desde la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), en coordinación con la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM).

“Moche Digital” en México: ¿qué es y cómo funcionaría el impuesto de hasta 2% a celulares y laptops?

Es importante precisar que no se trata de un impuesto que ya esté vigente, sin embargo, han surgido señalamientos a una posible modificación en el Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor para establecer dicho mecanismo de remuneración.

Conocido también de manera crítica bajo el término “moche digital”, este cobro extra a dispositivos tecnológicos que permitan realizar y almacenar copias de obras protegidas por derechos de autor tiene el propósito de que las y los creadores reciban una compensación en riesgo de tal posibilidad, contemplando así aplicar un porcentaje sobre el precio de equipos como celulares, computadoras, tabletas y otros elementos de almacenamiento o reproducción.

Según la información difundida sobre el planteamiento actual, el porcentaje podría llegar a 2% del precio de venta del aparato electrónico; este cobro estaría asociado a la importación o a la primera comercialización del equipo en México.

La idea no es nueva. Un esquema similar fue discutido en México en años anteriores bajo la denominación de remuneración compensatoria y estuvo dirigido a fabricantes e importadores de teléfonos móviles, computadoras, discos duros y memorias. Aunque la propuesta fue rechazada en 2021 por la Cámara de Diputados, los reportes apuntan a que este año se buscaría avanzar mediante modificaciones al reglamento en materia de derecho de autor.

¿Quién impulsa el “moche digital” en México y cuál es el objetivo de la propuesta?

Entre las instituciones señaladas por medios como El Universal, se encuentra la Secretaría de Cultura, encabezada por Claudia Curiel de Icaza, dependencia que tiene entre sus atribuciones la conducción de la política cultural del Gobierno de México.

Mientras que, del lado de los autores y compositores, uno de los principales promotores identificados es Roberto Cantoral Zucchi, director general de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM); esta organización ha defendido durante años la creación de un mecanismo de remuneración compensatoria para que los titulares de derechos reciban ingresos derivados de la copia privada de sus obras.

A su vez, también participaría el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR), cuya dirección general está a cargo de Karina Luján Luján, y se trata de la autoridad mexicana especializada en materia de derechos de autor, participando en su administración y protección.

El propósito está orientado a fortalecer el resguardo económico de autores y compositores frente a las nuevas formas de reproducción y almacenamiento digital, sin embargo, el cobro no es vigente y debe entenderse únicamente como una propuesta en discusión. De avanzar el proyecto, quedaría por conocer su redacción definitiva, los dispositivos que abarcará y la forma exacta de recaudación.