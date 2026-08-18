Se envía al Congreso el nombramiento de Rogelio Granguillhome como titular de la Embajada de México en Irlanda

Rogelio Granguillhome

La Presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el nombramiento de Rogelio Granguillhome Morfín, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante la República de Irlanda.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que, una vez que su nombramiento cuente con la respectiva aprobación del cuerpo legislativo, el nuevo embajador asumirá su encargo con el compromiso de profundizar la relación económica bilateral; fortalecer los vínculos históricos y culturales entre ambos pueblos; y consolidar a México como un socio clave de Irlanda.

Se dio a conocer que Granguillhome Morfín es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en asuntos económicos internacionales en temas de promoción económica y cooperación internacional. Cuenta con una amplia trayectoria en el servicio público y ha ocupado diversos cargos en la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde fue el primer director ejecutivo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), entre 2011 y 2013.

Ha sido embajador en Uruguay, Corea, India, Singapur y Alemania. De 2021 a junio de 2026 ocupó la Embajada de México ante Bélgica –concurrente con el Gran Ducado de Luxemburgo--, y la Unión Europea, donde contribuyó de manera exitosa en la negociación del Acuerdo Global Modernizado entre nuestro país y los estados miembros.

Entre 2021 y junio de 2026 encabezó la Embajada de México en Bélgica, concurrente ante Luxemburgo, y la representación ante la Unión Europea, donde, de acuerdo con la SRE, participó en la negociación del Acuerdo Global Modernizado entre México y el bloque europeo.