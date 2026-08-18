“Todo parece indicar que sí va a haber un traslado”, Sheinbaum sobre extradición de Fernando Farías

Fernando Farías Cortesía

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que “todo parece indicar” que el exmilitar Fernando Farías Laguna, acusado de participar en una red de huachicol, será extraditado en los próximos días desde Argentina.

“Todavía no está en traslado, pero todo parece indicar que sí va a haber un traslado”, señaló la mandataria.

Precisó que que todavía desconoce cuándo podría concretarse el procedimiento del traslado, por lo que pidió a la FGR informar al respecto y a la cancillería participar en las gestiones para concretar el traslado.

Las afirmaciones de la Presidenta se dan luego de que la defensa de Farías señalará que no existe ninguna notificación oficial sobre el traslado del exmarino a México, quien permanece bajo prisión preventiva con fines de extradición.

Farías Laguna, excontralmirante de la Secretaría de Marina mexicana, fue detenido el 23 de abril en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, por su presunta participación en una red de “huachicol fiscal”, como se conoce en México al contrabando de combustibles mediante mecanismos para evadir el pago de impuestos.