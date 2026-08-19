Avala Comisión Permanente renuncia de Mónica Soto, deja 2 vacantes; piden Tribunal completo rumbo a elecciones 2027

Mónica Soto Fregoso, magistrada presidenta del TEPJF, distinguida con la vicepresidencia de la AMEA. Mónica Soto Fregoso, magistrada presidenta del TEPJF, distinguida con la vicepresidencia de la AMEA. (Foto: Archivo)

El pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión avaló —con 26 votos a favor, 5 en contra y 5 abstenciones— la renuncia de la magistrada Mónica Soto, lo que deja dos vacantes (sólo cinco magistrados) en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a pocos días del inicio del proceso electoral 2026-2027.

La magistrada solicitó dejar su cargo el próximo 31 de agosto, por lo que el asunto fue aprobado como urgente; quienes respaldaron su salida fueron los integrantes de Morena y aliados, mientras que la oposición cuestionó las razones expuestas por la magistrada para dejar el cargo.

Los legisladores de oposición señalaron que la solicitud no acreditaba una “causa grave”, requisito previsto constitucionalmente para la renuncia de integrantes de la Sala Superior y también advirtieron que la salida de Soto debilita la integración del órgano electoral al generar una nueva vacante.

En contraste, desde la bancada de Morena se defendió la procedencia de la renuncia y el derecho de Soto Fregoso a concluir su trayectoria en el Tribunal Electoral. Además, aseguraron que su renuncia no afectará la toma de decisiones de la Sala Superior, pese a que sólo cuente con 5 de 7 magistrados.

La magistrada informó que su decisión responde al cierre de un ciclo profesional y a un compromiso familiar, después de tres décadas vinculada a instituciones electorales.

La renuncia de Mónica Soto fue presentada el pasado 17 de agosto luego de llegar a la Sala Superior en 2016 y presidir el TEPJF entre 2024 y 2025.

Con la salida de Soto, la Sala Superior quedará con otra magistratura vacante, luego de la salida de Janine Otálora en 2025, la renuncia se da a tan sólo unos días del inicio del proceso electoral 2027.

Ante este escenario, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, vio necesario contar con un Tribunal Electoral completo para dar certeza a las y los mexicanos durante las próximas elecciones.

“Por el bien de este país y por la certeza electoral que los mexicanos necesitan, debemos tener un Tribunal Electoral completo, con nombres y apellidos, con personas a las que les podamos exigir legalidad, transparencia y apego a la Constitución, no sujeción a ningún partido, que no estén subordinados a ninguna instrucción”, afirmó ante medios de comunicación.