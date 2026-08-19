Pide Cámara de Diputados un Tribunal Electoral completo antes de iniciar el proceso electoral

Kenia López, presidenta de la Cámara de Diputados

A unos días del inicio del proceso electoral, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, llamó a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) esté completo y pidió que quienes lleguen al órgano jurisdiccional cuenten con experiencia jurídica y actúen con independencia de partidos políticos.

La legisladora sostuvo que la integración completa del Tribunal es necesaria para garantizar certeza sobre los procesos electorales y que sus integrantes puedan ser sujetos a exigencias de legalidad, transparencia y apego a la Constitución.

“Por el bien de este país y por la certeza electoral que los mexicanos necesitan, debemos tener un Tribunal Electoral completo, con nombres y apellidos, con personas a las que les podamos exigir legalidad, transparencia y apego a la Constitución, no sujeción a ningún partido, que no estén subordinados a ninguna instrucción”, afirmó.

Sobre la renuncia de Mónica Soto

En entrevista previa al inicio de la sesión de la Comisión Permanente, la presidenta de la Cámara de Diputados señaló que, independientemente de las posturas que mantienen los grupos parlamentarios respecto a la renuncia de la magistrada Mónica Soto Fregoso, es necesario resolver cuanto antes la integración del órgano electoral.

“Es importante que esa discusión se resuelva hoy, si es que se logran las dos terceras partes y la mayoría de la votación”, indicó.

Kenia López señaló que existe una necesidad de garantizar que el voto de los ciudadanos sea respetado, particularmente ante la proximidad del inicio del proceso electoral.

López Rabadán consideró que el TEPJF es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral; reiteró que es necesario exigir a sus integrantes apego a la Constitución y que no estén subordinados a ninguna instrucción política o partidista.

“Es necesario saber con nombre y apellido quiénes van a integrarlo, porque estamos a unos días de que inicie el proceso electoral y, claramente, en tanto más certeza pronta tengamos, pues será un proceso electoral mucho más pulcro y mucho más público”, señaló.

La legisladora insistió en que la definición de los integrantes del Tribunal debe resolverse con prontitud para brindar certeza a los ciudadanos y fortalecer la confianza en el proceso electoral que está por comenzar.