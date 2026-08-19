Entregan a Migración a prófugo de la justicia estadounidense; se ocultaba en Vallarta

Detenido que era buscado por el Gobierno de Estados Unidos

A través del intercambio de información con las autoridades de Estados Unidos, la Policía de Jalisco ha capturado a 14 fugitivos que se hallaban en esta entidad federativa y que estaban considerados como objetivos mayores para la justicia estadounidense acusados de diversos delitos cometidos allá.

En el caso más reciente, mediante la coordinación con el Servicio Marshals de aquel país, policías jaliscienses rastrearon en Puerto Vallarta a un objetivo mayor buscado por un homicidio en territorio estadounidense. Al ser localizado le aseguraron 15 dosis de aparente droga.

La aprehensión se concretó después de que la Comisaría de Inteligencia recibió información sobre la búsqueda de un sujeto identificado como Antoni III Covarrubias, de 41 años, originario de Los Ángeles, California.

Entonces, a través de la unidad de drones, la Policía Cibernética y el C2 Móvil Cybertruck, obtuvieron información de que el objetivo se encontraba en Puerto Vallarta, por lo que se trazó un despliegue para su captura.

La intervención implementada por la Policía Regional, y el Grupo de Operaciones Tácticas (GOT), acompañados por el Instituto Nacional de Migración, rindió resultados en la confluencia del Camino a la Playa del Holi y la Avenida Francisco Medina Ascencio, en donde, al notar la presencia policial, el sujeto tomó un actitud evasiva, pero fue interceptado.

Tras practicarle una revisión conforme al protocolo policiaco, le localizaron cinco envoltorios con presunta marihuana, con un peso aproximado de 170 gramos, así como un envoltorio con 10 dosis de aparente crystal, con un peso cercano a los 4 gramos.

Dosis de droga asegurada a fugitivo de Estados Unidos

Tras corroborar que se trataba del objetivo mayor buscado por homicidio en segundo grado, los oficiales se comunicaron con la agencia U.S. Marshals para que se iniciara el proceso para su trasladado al país vecino.

Antoni III Covarrubias quedó a disposición de las autoridades migratorias del Gobierno de México, quienes darían seguimiento legal a la entrega del detenido a los Marshals norteamericanos.