¿Tus prendas del Monte de Piedad están en peligro? Trabajadores en huelga revelan a CRÓNICA qué ocurre con las bóvedas

Huelga Monte de Piedad A casi 11 meses de iniciado el paro laboral, las y los clientes tienen incertidumbre por sus prendas. (Cuartoscuro)

Las prendas empeñadas en el Nacional Monte de Piedad permanecen resguardadas en las bóvedas de cada sucursal y no pueden ser retiradas libremente durante la huelga, revelaron a LA CRÓNICA DE HOY fuentes del Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad.

De acuerdo con los trabajadores consultados en el plantón de la sucursal original, localizada en el Centro Histórico de la Ciudad de México, las bóvedas permanecen cerradas por disposición de la autoridad competente, por lo que ni representantes sindicales ni directivos de la institución pueden acceder a los artículos empeñados mientras el conflicto laboral continúe.

¿Qué pasa con las prendas empeñadas durante la huelga del Monte de Piedad?

Las fuentes señalaron que las versiones sobre un supuesto extravío o retiro de las prendas no corresponden con la realidad que conocen al interior de la institución. Explicaron que los bienes permanecen bajo resguardo en las sucursales hasta que exista una resolución que permita reanudar las operaciones.

La postura coincide con la información difundida por el propio Nacional Monte de Piedad, que ha informado a sus clientes que las prendas permanecen protegidas en las bóvedas, cuentan con cobertura de seguro y serán devueltas una vez que concluya la suspensión de actividades, siempre que los contratos se encuentren vigentes.

¿Quién puede acceder a las bóvedas del Nacional Monte de Piedad?

Según las fuentes sindicales consultadas por LA CRÓNiCA DE HOY, las bóvedas permanecen cerradas durante la huelga y el acceso está restringido por determinación de la autoridad laboral. Esto significa que ni el sindicato ni la administración pueden retirar las prendas mientras el conflicto siga vigente.

Los trabajadores insistieron en que los artículos empeñados continúan bajo resguardo en las sucursales y que cualquier movimiento de las prendas deberá realizarse una vez que exista una resolución que permita reanudar las operaciones normales.

La huelga del Monte de Piedad mantiene cerradas más de 300 sucursales

El conflicto laboral comenzó el 1 de octubre de 2025 y mantiene cerradas más de 300 sucursales del Nacional Monte de Piedad en todo el país. Sindicato y patronato continúan sin alcanzar un acuerdo sobre el Contrato Colectivo de Trabajo, pese a las mesas de conciliación impulsadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

La suspensión de actividades ha impedido que miles de clientes realicen refrendos, desempeños o nuevos préstamos, mientras ambas partes mantienen negociaciones para poner fin a una de las huelgas más prolongadas en la historia reciente de la institución.