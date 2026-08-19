Avala Permanente renuncia de Mónica soto al TEPJF; una simulación: oposición

.- La magistrada del TEPJF, Mónica Soto, durante una sesión del TEPJF (Daniel Augusto)

En medio de reclamos y señalamientos de la oposición la Comisión Permanente del Congreso avaló con 26 votos a favor, cinco en contra y cinco abstenciones, la renuncia presentada por la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto Fregoso.

“Se aprueba la renuncia presentada por la ciudadana Mónica Aralí Soto Fregoso al cargo de magistrada de la Sala Superior del TEPJF, la cual surtirá efectos a partir del 31 de agosto de 2026”, estableció la presidenta en funciones de la Permanente, Kenia López Rabadán

Movimiento Ciudadano aseguró que la magistrada una vez más faltó a su responsabilidad constitucional como lo hizo en reiteradas ocasiones durante el desempeño de su encargo.

“Mónica Soto está fallando ahora como falló frente a la evidencia de los llamados acordeones durante la elección judicial cuando dijo que no existían elementos suficientes para sostenerla”, acusó el diputado de MC, Gibrán Ramírez Reyes

Ironizó que estamos ante un arrepentimiento personal que compromete el funcionamiento de una de las instituciones capitales de nuestra República, respeto a la República, respeto a la Constitución.

El PRI indicó que tras la renuncia de Sioto, el oficialismo tendrá un tribunal electoral a modo de cara a la calificación de los procesos electorales del próximo año.

“Hoy se acumulan dos vacantes, hoy de siete espacios sólo quedarán cinco, ustedes tendrán suficiente con tres votos para ganar una votación, será más fácil manipular al órgano electoral hoy en día”, alertó la senadora del PRI, Carolina Viggiano Austria

Acción Nacional votó en abstención, pues aseguró que votar en contra no tendría ningún sentido jurídico.

“Votar a favor de la renuncia sin que el Senado analice y fundamente la gravedad de la causa convierte este acto en una simulación jurídica”, acusó el Senador del PAN, José Máximo García López

Morena y aliados respaldaron la decisión de la juzgadora electoral.

“La magistrada Mónica Soto ha decidido cerrar una trayectoria de prácticamente tres décadas dedicadas a la justicia electoral y resulta curioso que quienes durante años cuestionaron su actuar hoy quieren que permanezca obligatoriamente”, indicó el senador de Morena, Cuauhtémoc Ochoa Fernández

“... Estamos por tanto ante una circunstancia institucional extraordinaria no ante el abandono irresponsable de una función pública…”

Indicaron que esta salida no perjudica el desempeño de la Sala Superior ni sus resoluciones.

“Queremos destacar que la decisión de la magistrada no afecta la toma de decisiones que la Sala Superior debe tomar al resolver los asuntos que se le presenten”, indicó el Coordinador de los Diputados Federales del PT, Reginaldo Sandoval Flores