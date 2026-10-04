Detienen en Nuevo León a hombre procedente de Colombia con 94.5 litros de cocaína

Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), detuvieron en Nuevo León a Miguel “N”, quien arribó procedente de Colombia al Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, en Apodaca, con 94 litros 500 mililitros de cocaína.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el aseguramiento ocurrió luego de que un binomio canino detectó indicios sospechosos en cuatro maletas. Al realizar la inspección, los agentes localizaron 189 botellas que simulaban contener suplementos multivitamínicos, pero que en su interior contenían el narcótico.

Los elementos de la PFM informaron del hallazgo al Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Federal en Nuevo León, perteneciente a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

Miguel “N”, junto con las botellas y demás indicios asegurados, quedó a disposición del MPF, que inició la carpeta de investigación correspondiente por el posible delito contra la salud.

La FGR informó que continúan las diligencias para determinar las circunstancias del caso y definir las acciones legales que correspondan.