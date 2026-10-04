Secretario de Marina refrenda compromiso en defensa de la soberanía nacional

Marina El titular de la Secretaría de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, refrendó a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el compromiso de la institución en defensa de la soberanía de nuestro país.

El titular de la Secretaría de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, refrendó el compromiso de la institución en defensa de la soberanía de nuestro país.

En el marco de la Ceremonia del 205 aniversario de la Armada de México y el 212 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1824, evento encabezado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el almirante Morales Ángeles, aseveró que la “nuestra historia nos dio origen, la soberanía nos encomendó una nación, y el futuro nos plantea una visión que cumplimos a diario, porque servir a México es estar preparados para acudir a donde la nación nos requiera”.

A la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le aseguró que quienes integran la Secretaría de Marina Armada de México “esta significativa ceremonia, nos permite recordar nuestro origen institucional y refrendar nuestro compromiso con la nación. Gracias a su visión hemos podido llevar a quienes más no necesitan dentro y fuera de nuestras fronteras el apoyo que requieren”.

“Por ello, tenemos la firme determinación de seguir evolucionando e innovando, queremos contar con las capacidades, los medios y las herramientas, para defender nuestra soberanía y auxiliar a la población civil donde quiera que se nos necesite”.

“Mientras exista una bandera que ondee sobre nuestros buques, -añadió-, un mar que proteger y una mexicana, un mexicano que necesite de nosotros, la Armada estará presente”.

“La defensa en profundidad permite actuar antes, observar más lejos, permanecer más tiempo y responder oportunamente frente amenazas o actividades que puedan vulnerar la soberanía”, estableció.

En este mismo sentido, el secretario de Marina y alto mando de la Armada de México, recordó que hace 205 años, el 4 de octubre de 1821, tras su independencia, en nuestro país comenzó a edificar las instituciones que habrían de darle forma y capacidad para gobernarse a sí mismo.

“Hablar de la creación de la Armada de México es referirnos al origen de una responsabilidad que permanece hasta nuestros días defender a la nación y proteger sus intereses desde el mar, 205 años después la razón de servir permanece intacta”.

Asimismo, subrayó que la Secretaría de Marina tiene la responsabilidad de custodiar los más de 11 mil kilómetros de litoral y más de tres millones de kilómetros cuadrados de zonas marinas mexicanas.

Llegar a donde otros no pueden

Advirtió que la capacidad naval adquiere su verdadero sentido, cuando puede poner el servicio de la vida al servicio del pueblo de México, porque una aeronave, un buque, una embarcación, un helicóptero o un elemento naval adquiere su mayor sentido “cuando llegan a donde otros no pueden, cuando llevan ayuda, rescatan trasladan protegen y acompañan”.

Al respecto, resaltó que el Plan Marina es la expresión más cercana y concreta para salvar vidas, desde hace más de seis décadas, a través de su capacidad permanente de respuesta ante fenómenos naturales y situaciones de emergencia.

Lo que cambia hoy, agregó, es el alcance que se le puede dar, ya que, a través de buques, en una sola travesía se puede llevar lo que requeriría diversos movimientos aéreos y terrestres.

Ejemplo de lo anterior, es que este se han desplegado 820 elementos en brigadas de respuesta de emergencias para llevar ayuda humanitaria a países como Cuba y Venezuela, al transportar más de 4,000 toneladas de alimentos, agua embotellada, plantas potabilizadoras e insumos médicos, esa, enfatizó, “es la defensa en profundidad en su expresión más humana”, al tiempo que puntualizó que este año la Aviación Naval ha cumplido 100 años, el Plan Marina 60, y las fuerzas especiales 25.