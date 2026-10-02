FGR asegura que indagatoria contra Ernesto Ruffo cuenta con “pruebas sólidas”

Ernesto Ruffo El exgobernador continuará su proceso legal bajo la medida de arresto domiciliario (Omar Martínez Noyola)

La Fiscalía General de la República sostiene que la indagatoria contra Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, cuenta con datos de prueba contundentes relacionados con una presunta red de contrabando de combustible.

De acuerdo con la autoridad, los elementos reunidos incluyen dictámenes periciales, entrevistas, diligencias y análisis de información.

La investigación, desarrollada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, apunta a una empresa vinculada con servicios portuarios, dragados y operación de puertos. Según la FGR, esa sociedad registró movimientos millonarios en cuentas nacionales que resultaron incongruentes con su perfil fiscal.

¿Qué pruebas tiene la FGR contra Ernesto Ruffo?

La Fiscalía señala que los trabajos ministeriales permitieron identificar una estructura que utilizaba ferrotanques para sus operaciones de contrabando de combustible.

Dentro de los datos de prueba mencionados por la autoridad se encuentran elementos que, según su investigación, relacionan a Ernesto “N” con la conducción y toma de decisiones de la empresa Ingemar. La FGR sostiene que el exgobernador era accionista y secretario del Consejo de Administración de esa sociedad, por lo que habría intervenido en su representación legal y en decisiones estratégicas.

La dependencia también refiere que Ernesto Ruffo reconoció en entrevistas ser propietario de 49 por ciento de las acciones de la empresa señalada.

¿Qué declaró Ernesto Ruffo sobre los ferrotanques?

Otro de los elementos expuestos por la FGR está relacionado con el volumen de combustible asentado en los pedimentos de importación.

Según la autoridad, Ruffo manifestó tener conocimiento, al menos desde 2024, de que camiones y ferrotanques con capacidades de 30 mil, 40 mil, 110 mil y 112 mil litros eran registrados en los documentos de importación como si transportaran únicamente 10 mil litros.

La Fiscalía incluye estas declaraciones dentro de los elementos que forman parte de la investigación y que, desde su perspectiva, respaldan su postura dentro del proceso penal.

Ernesto Ruffo seguirá su proceso en prisión domiciliaria

Un juez de control con residencia en el Penal de El Altiplano concedió recientemente la prisión domiciliaria a Ernesto “N”. Después de la resolución, el exmandatario fue trasladado por vía terrestre y bajo vigilancia de la Guardia Nacional hasta su domicilio en Ensenada, Baja California.

¿Qué sigue en el proceso contra Ernesto Ruffo?

El proceso penal continuará su curso ante el órgano jurisdiccional competente, que deberá determinar lo que corresponda a partir de los datos de prueba que sean desahogados durante el procedimiento.