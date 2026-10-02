Estudio de Profeco Cereales que no cumplen con el contenido declarado en México (Moisés Pablo Nava)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) puso bajo la lupa a los cereales de caja que se comercializan en México y encontró irregularidades relacionadas con el contenido neto, proteína, grasa y sodio declarado por algunas marcas.

Como parte de su estudio publicado en la Revista del Consumidor de octubre de 2026, la dependencia analizó 43 productos, entre cereales tradicionales, horneados y elaborados con arroz, avena, maíz, quinoa, trigo y diferentes combinaciones de granos.

Para conocer lo que realmente ofrecen, Profeco verificó aspectos como contenido neto, grasa, proteína, azúcares, carbohidratos, sodio, calcio, zinc, hierro y aporte energético, además de revisar que la información comercial y el etiquetado cumplieran con la normatividad mexicana.

¿Qué cereales no cumplen con el contenido declarado según Profeco?

Uno de los principales resultados fue que Selecto Brand Choco Bolitas no cumplió con el contenido neto indicado en su empaque. Este cereal de maíz y arroz sabor chocolate declara 400 gramos, pero Profeco encontró solamente 375.4 gramos, es decir, 24.6 gramos menos.

También se encontraron diferencias en la cantidad de proteína. Dasavena Cereal Artesanal declara 12.5 gramos por cada 100 gramos, pero contiene 10.6 gramos; mientras que Wipala, cereal de quinoa y arroz sabor canela, declara 10 gramos y en realidad contiene 6.6 gramos por cada 100 gramos.

Este último producto también presentó una diferencia considerable respecto al sodio: Wipala declara 0 miligramos por cada 100 gramos, pero Profeco encontró 416 miligramos.

¿Qué cereales tienen más grasa y sodio de lo que declaran?

Entre los productos señalados se encuentran dos presentaciones de Nüwa Barrinolas. El cereal horneado con canela declara 13.2 gramos de grasa por cada 100 gramos, aunque contiene 17.8 gramos; mientras que en sodio reporta 322 miligramos, frente a los 520 miligramos encontrados.

La versión con cocoa también presentó diferencias. Declara 12.3 gramos de grasa, pero contiene 20.3 gramos por cada 100 gramos. Respecto al sodio, indica 328 miligramos y las pruebas encontraron 401 miligramos.

Otro producto señalado fue First Street Berry Bunch O’Krunch, que declara 1.19 gramos de grasa por cada 100 gramos, pero contiene 3 gramos.

En total, las conclusiones de Profeco indican que ocho productos no cumplieron con el contenido de grasa declarado, tres con el de sodio y dos con el de proteína.

¿Qué otras irregularidades encontró Profeco en los cereales?

Las diferencias nutrimentales no fueron los únicos problemas detectados. Profeco determinó que 12 productos no cumplieron con requisitos de etiquetado establecidos en la NOM-051-SCFI/SSA1-2010, mientras que otros dos presentaron símbolos de unidades incorrectos.

Asimismo, las dos presentaciones de Nüwa Barrinolas analizadas presentaron una denominación que, según Profeco, no describe correctamente sus características y composición. Los productos señalan contener “cereal proteico”; sin embargo, el componente está elaborado con soya y almidón de tapioca.

De manera general, las conclusiones del estudio señalan un producto con incumplimiento en contenido neto, ocho en grasa, dos en proteína, tres en sodio, dos con denominación incorrecta y 12 con irregularidades de etiquetado. Estas categorías pueden coincidir en un mismo producto, por lo que las cifras no deben sumarse para determinar un número total de cereales que incumplieron.

¿Cuánto azúcar tienen los cereales analizados por Profeco?

Más allá de los incumplimientos encontrados, Profeco también puso atención en la cantidad de azúcares presente en estos alimentos y advirtió que la mayoría contiene cantidades elevadas agregadas durante su procesamiento.

Entre los productos analizados aparecen casos como Kellogg’s Zucaritas, con 40.1 gramos de azúcares por cada 100 gramos. Post Fruity Pebbles Brand, con 35.5 gramos. First Street Berry Bunch O’Krunch, con 32.8 gramos. y Lucky Charms General Mills, con 32.4 gramos.

La publicación recuerda que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los azúcares libres no deberían superar los 50 gramos al día en una dieta de 2 mil calorías, mientras que reducir su consumo hasta 25 gramos diarios o menos puede aportar beneficios adicionales para la salud.

Por ello, Profeco recomienda revisar y comparar la tabla nutrimental antes de comprar un cereal, prestando especial atención a los azúcares, grasa y sodio que contiene cada producto.