Detienen a hija y pareja del “Tío Lako” en operativo contra el CJNG

Detenidos Integrantes del CJNG detenidos. (SSPC)

Un saldo de nueve integrantes de la célula Guerreros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) detenidos y 26 narcobloqueos, arrojaron este miércoles enfrentamientos con fuerzas de seguridad federalen las localidades de Tinaja de Vargas y Colesio, municipios de Tanhuato y Ecuandureo, respectivamente, lo que obligó a que se aplicara elPlan Antibloqueo en Michoacán.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que entre los capturados se encuentran Marisol “N” y Lourdes “N”, identificadas como hija y pareja sentimental de Heraclio “N”, alias Tío Lako, señalado como jefe regional de esa organización criminal en Michoacán y Jalisco.

Heraclio “N” es jefe regional de esta organización delictiva en Michoacán y Jalisco; además, es señalado como responsable de ordenar las agresiones contra elementos de la Guardia Nacional registradas el 22 de febrero de 2026, posteriores a la detención de Rubén Oseguera Cervantes, alias “Mencho”.

La operación contra esta célula del CJNG derivó de trabajos de Inteligencia Central Militar y fue realizada por Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía Generalde la República y la Armada.

Como parte de la operación, las autoridades aseguraron armamento, vehículos, explosivos, droga y equipo táctico presuntamente utilizado por el grupo delictivo.

Aseguran armas, explosivos, vehículos y droga

Durante el despliegue, las fuerzas federales catearon dos inmuebles y decomisaron 64 vehículos, 16 armas de fuego, aditamentos lanzagranadas, cartuchos, cargadores, droga, ocho artefactos explosivos improvisados, motocicletas, un dron y diverso equipo táctico.

Las autoridades no informaron si entre los detenidos se encuentra algún otro mando de la organización criminal.

Activan Plan Antibloqueo tras las detenciones

Luego del operativo se registraron interrupciones en distintas vías de comunicación, por lo que autoridades civiles y militares implementaron el Plan Antibloqueo para restablecer la circulación y garantizar el libre tránsito.

El Gabinete de Seguridad indicó que las acciones forman parte de la estrategia para debilitar la estructura operativa del CJNG en la región y mantener el control de la seguridad tras las detenciones.