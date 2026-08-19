Somos México plantea una mayor participación ciudadana rumbo a 2027

Somos México

El partido Somos México presentó en la Ciudad de México parte de sus propuestas y objetivos rumbo a las elecciones de 2027. Durante un encuentro con medios de comunicación, integrantes de la organización hablaron sobre la participación ciudadana, los jóvenes, los actos anticipados de campaña y los problemas que, desde su punto de vista, enfrenta la capital del país.

Uno de los principales mensajes de los integrantes de Somos México fue que el partido busca escuchar a los ciudadanos y darles mayor participación en las decisiones políticas. El objetivo, señalaron, es que las personas puedan expresar sus necesidades y participar en la elección de los candidatos que los representarán.

La organización también aseguró que busca esperar los tiempos establecidos por la ley para participar en las elecciones de 2027. Sus representantes señalaron que quieren mantener la legalidad y que las instituciones estén por encima de los intereses de los partidos políticos. También plantearon la necesidad de tener una ciudad con una planeación a largo plazo y no basada solamente en decisiones de corto plazo.

Otro de los temas principales fue la denuncia de supuestos actos anticipados de campaña. Los integrantes del partido afirmaron que algunos políticos ya realizan actividades que consideran propaganda antes del periodo permitido por la ley. Según sus declaraciones, estas acciones podrían representar un problema porque los recursos utilizados para realizarlas no serían reportados de la misma manera que en una campaña formal.

Somos México

Ante esta situación, Somos México dijo que buscará presentar impugnaciones ante las autoridades electorales. También cuestionó el papel del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Electoral de la Ciudad de México y pidió que las reglas sean aplicadas a todos los partidos por igual. Estas declaraciones corresponden a la postura expresada por los integrantes del partido durante el encuentro.

La participación de los jóvenes fue otro punto importante. Representantes de la organización afirmaron que el partido busca que las personas menores de 35 años tengan un papel importante dentro de su estructura. De acuerdo con lo expuesto, el 30 por ciento de las candidaturas estaría destinado a personas de ese grupo de edad. También hicieron un llamado a los jóvenes para que participen directamente en la vida política y no solamente sean considerados como votantes.

Además, el partido habló de problemas relacionados con la Ciudad de México, como el transporte público, el agua, la movilidad, la salud y la educación. Sus integrantes señalaron que las soluciones deben basarse en diagnósticos técnicos, consultas con la ciudadanía y proyectos que tengan resultados a largo plazo. La idea, explicaron, es pensar no solamente en las próximas elecciones, sino también en las futuras generaciones.

Otro tema señalado fue el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México. Los representantes de Somos México expresaron preocupación por algunas de sus características y afirmaron que podría aumentar la concentración de poder del gobierno. También cuestionaron cambios relacionados con el uso de suelo y la planeación urbana. Estas afirmaciones fueron presentadas como parte de la postura política del partido.

Los integrantes de Somos México también insistieron en que quieren convertirse en una opción política diferente. Su propuesta, según explicaron, es que los ciudadanos participen en la selección de candidatos mediante grupos comunitarios y procesos de votación. De esta manera, buscan que las personas tengan mayor influencia en las decisiones del partido.

La organización reconoció que llegar a las elecciones de 2027 representa un reto, especialmente por la competencia con otros partidos y por la necesidad de conseguir el apoyo de los ciudadanos. Sin embargo, sus representantes aseguraron que existe inconformidad entre parte de la población de la Ciudad de México y que buscarán acercarse a las colonias y alcaldías para escuchar directamente sus problemas.

Con estas propuestas, Somos México pretende construir una presencia política en la capital y llegar a 2027 con una organización basada, según sus dirigentes, en la participación ciudadana, la incorporación de jóvenes y la defensa de la legalidad electoral.