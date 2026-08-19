IFC evalúa invertir 75 millones de dólares en CFE Fibra E

CFE

La Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), integrante del Grupo Banco Mundial, evalúa participar como inversionista ancla en la potencial oferta pública global de certificados bursátiles fiduciarios de inversión en energía e infraestructura (CBFEs) de CFE Fibra E.

CFECapital, administrador de CFE Fibra E, informó al público inversionista que el IFC considera suscribir y adquirir potencial oferta, que la fibra tiene previsto realizar durante los próximos meses.

Relación con IFC

La posible operación se enmarca en la relación estratégica iniciada el 11 de septiembre de 2025, cuando el IFC anunció una inversión de 75 millones de dólares en el bono inaugural de CFE Fibra E.

Dicha operación representó el primer proyecto del IFC con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de acuerdo con la información proporcionada por CFECapital.

Inversión sujeta a condiciones

La eventual inversión en los CBFEs estará sujeta a diversas condiciones, entre ellas la aprobación de la administración y del Consejo de Administración del IFC.

También dependerá de que la CFE cumpla con los estándares de desempeño del IFC, en línea con los que ha venido acreditando desde la emisión del bono realizada en 2025.

La documentación relacionada con la potencial oferta pública global hará referencia detallada, en su oportunidad, a la posible inversión del IFC en los CBFEs.

Proyecto de infraestructura

De acuerdo con el IFC, su inversión de 75 millones de dólares realizada en 2025 reafirmó su compromiso con el desarrollo de infraestructura sostenible en México y con la promoción de modelos financieros capaces de canalizar recursos privados hacia sectores considerados estratégicos para el crecimiento económico y la transición energética.

CFECapital señaló que continuará informando al público inversionista sobre cualquier avance relevante relacionado con la potencial oferta, en cumplimiento con la normatividad aplicable.