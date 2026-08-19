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Protección Civil prevé precipitaciones muy fuertes con puntuales intensas, con acumulados estimados de 75 a 150 milímetros

Emiten alerta por lluvias en gran parte del país

Por Jesús Sánchez
Lluvias Cuartoscuro (Rogelio Morales Ponce)

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), hace un llamado a la población a mantener las medidas preventivas y de autocuidado ante el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este miércoles.

El SMN prevé lluvias muy fuertes con puntuales intensas, con acumulados estimados de 75 a 150 milímetros (mm), en los estados de Guerrero y Oaxaca. Igualmente, se registrarán precipitaciones fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm en Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Puebla y Veracruz.

Asimismo, pronostica chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm en las entidades de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Chiapas. En tanto, habrá intervalos de chubascos de 5 a 25 mm en Coahuila, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm en Baja California.

Por lo anterior, la CNPC recomienda alejarse de estructuras vulnerables a caídas como son árboles, anuncios publicitarios y bardas, así como evitar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas con corrientes.

Además, si se conduce por zonas urbanas o carreteras, hay que extremar precauciones al manejar, disminuir la velocidad y mantener la atención en el camino.

En contraste con el pronóstico de lluvias, el SMN estima temperaturas máximas superiores a 45 °C en el estado de Baja California. De igual forma, anticipa valores de 40 a 45 °C en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

También se esperan temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y en Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México y Querétaro se mantendrán registros máximos de 30 a 35 °C.

A fin de que la población adopte medidas preventivas y de autocuidado ante las altas temperaturas, la CNPC recomienda evitar la actividad física intensa al aire libre durante las horas de mayor radiación solar.

De igual manera, se exhorta a la ciudadanía a mantenerse hidratada, usar ropa ligera y protector solar, prestar especial atención y cuidado a las personas vulnerables como son niñas, niños y adultos mayores, manteniéndolos en espacios frescos y ventilados.

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