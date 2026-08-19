Emiten alerta por lluvias en gran parte del país

Lluvias Cuartoscuro (Rogelio Morales Ponce)

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), hace un llamado a la población a mantener las medidas preventivas y de autocuidado ante el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este miércoles.

El SMN prevé lluvias muy fuertes con puntuales intensas, con acumulados estimados de 75 a 150 milímetros (mm), en los estados de Guerrero y Oaxaca. Igualmente, se registrarán precipitaciones fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm en Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Puebla y Veracruz.

Asimismo, pronostica chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm en las entidades de Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Chiapas. En tanto, habrá intervalos de chubascos de 5 a 25 mm en Coahuila, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm en Baja California.

Por lo anterior, la CNPC recomienda alejarse de estructuras vulnerables a caídas como son árboles, anuncios publicitarios y bardas, así como evitar cruzar ríos, arroyos o calles inundadas con corrientes.

Además, si se conduce por zonas urbanas o carreteras, hay que extremar precauciones al manejar, disminuir la velocidad y mantener la atención en el camino.

En contraste con el pronóstico de lluvias, el SMN estima temperaturas máximas superiores a 45 °C en el estado de Baja California. De igual forma, anticipa valores de 40 a 45 °C en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

También se esperan temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y en Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México y Querétaro se mantendrán registros máximos de 30 a 35 °C.

A fin de que la población adopte medidas preventivas y de autocuidado ante las altas temperaturas, la CNPC recomienda evitar la actividad física intensa al aire libre durante las horas de mayor radiación solar.

De igual manera, se exhorta a la ciudadanía a mantenerse hidratada, usar ropa ligera y protector solar, prestar especial atención y cuidado a las personas vulnerables como son niñas, niños y adultos mayores, manteniéndolos en espacios frescos y ventilados.

La Crónica de Hoy 2026